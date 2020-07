Rencontre en octobre des leaders des collectivités locales d’Afrique et d’Europe

20 Juillet 2020

Cotonou, Bénin, 20 juillet (Infosplusgabon) - Le deuxième forum «Union Africaine et Union Européenne » des leaders des gouvernements locaux et régionaux se tiendra du 19 au 21 octobre prochain, annonce un communiqué de «Cités et Gouvernements Locaux Unis d’Afrique » (CGLU Afrique).

Cette rencontre se tiendra, précise-t-on, en marge du prochain Sommet Union Africaine et Union Européenne des chefs d’Etat et de gouvernement qui verra l’adoption du partenariat global entre l’Europe et l’Afrique.

Cités et Gouvernements Locaux Unis d’Afrique (CGLU Afrique) est, rappelle-t-on, l’organisation continentale qui assure la représentation des collectivités territoriales d’Afrique. Elle a pour mission principale de promouvoir la décentralisation en Afrique et le renforcement du rôle des collectivités territoriales dans le développement et l’intégration du continent africain.

Elle regroupe 48 associations nationales de collectivités territoriales et plus de 2 000 villes et collectivités territoriales adhérentes directes.

À travers ses membres, CGLU Afrique représente plus de 350 millions de citoyens africains.

