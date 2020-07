Hausse des prix des céréales cette semaine au Niger

20 Juillet 2020

Niamey, Niger, 20 juillet (Infosplusgabon) - La situation des prix sur les marchés céréaliers au cours de cette semaine au Niger est marquée par une légère hausse des prix de la plupart des produits agricoles de base, révèle le bulletin d’information du Système d’information sur les marchés agricoles (SIMA).

Le prix moyen du sac de mil de 100 kg à l’image de la semaine antérieure, est en hausse, légèrement de 3% par rapport à la semaine passée du fait de la pression de la demande du produit sur les marchés en lien avec la période de l’année. Le prix moyen national du sac de cette céréale s’établit actuellement à 25 702 F CFA contre 25 164 F CFA précédemment.

Par rapport à la même période de 2019 et à la moyenne des cinq dernières années (2015/2019), le prix moyen est à des niveaux plus élevés de 39% et 12% respectivement. Le prix le plus bas est relevé à Gaya (20 000 F CFA) et le prix plus élevé est enregistré à Bermo (36 000 F CFA).

A Niamey, le prix moyen du sac de 100 Kg hausse de 5%comparé à son niveau de la semaine antérieure. Les prix varient entre 25 000 F CFA à Harobanda et 27 000 F CFA à Bonkaney et Katako.

S’agissant du sorgho, le prix moyen actuel du sac d’environ 100 Kg est en augmentation de 3% en raison de la rareté du produit sur les marchés suivis, face à une forte demande du produit qui entre dans l’embouche des ovins destinés à l’imminente Tabaski.

Le prix moyen national du sac de 100 Kg se situe actuellement à 21 692 F CFA contre 21 063 F CFA la semaine passée. Par rapport à la même période de l’année passée et à la moyenne quinquennale, le prix moyen du sorgho affiche des augmentations de 32% et 6% respectivement.

Au niveau national, le prix minimum du sac de sorgho est relevé à N’Nguigmi (15 846 F CFA) alors qu’il est plus cher sur le marché de Koundoumaoua (28 500 F CFA). Sur les marchés suivis de la capitale, le prix moyen du sac de 100 Kg baisse légèrement de 3% en variation hebdomadaire. Ces prix varient entre 18 000 F CFA sur le marché de Harobanda et 20 000 F CFA à Bonkaney.

A l’instar du mil et du sorgho, le prix moyen actuel du sac d’environ 100 Kg de maïs a connu un léger accroissement de 2% par rapport à la semaine précédente en raison de la baisse de son offre sur les marchés suivis. Le prix moyen national du sac de 100 Kg de cette céréale se situe actuellement à 21 435 F CFA contre 21 046 F CFA la semaine passée.

Par rapport à l’année 2019, à la même période, le prix du sac de 100 kg est en hausse de 22%. Comparé à la moyenne quinquennale (2015/2019), ce prix moyen présente une hausse de 4%. Au niveau national, les prix extrêmes du sac de 100 kg sont relevés à Téra (17 000 F CFA) et à Bouza (28 000 F CFA).

Contrairement aux autres céréales sèches, le prix du sac de 50 Kg de riz importé a connu une légère diminution de 1% en raison d’une bonne présentation de ce produit sur les marchés suivis. Le prix moyen national du sac de 50 Kg s’établit actuellement à 21 932 F CFA contre 22 045 F CFA précédemment. Comparé à la même période de l’année passée et à la moyenne quinquennale, le prix moyen du riz importé affiche une hausse de 6% et 7% respectivement. Au plan national, les prix du sac de riz oscillent entre 18 500 F CFA à Téra et 26 000 F CFA à N’guigmi.

A Niamey, le prix moyen du sac de 50 Kg de riz importé reste constant comparé à son niveau de la semaine précédente. Le prix du sac de 50 kg s’obtient à 22 000 F CFA sur tous les marchés suivis de la capitale.

