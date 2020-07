Plus de 7 milliards de dollars de pertes en Libye en raison du blocus de sites pétroliers

20 Juillet 2020

Tripoli, Libye, 20 juillet (Infosplusgabon) - Les pertes de l'État libyen dues à la fermeture de sites pétroliers et à l'arrêt des activités de production et d'exportation sont passées à 7,104 milliards de dollars, en 183 jours, notamment depuis le 18 janvier, a annoncé la Compagnie nationale libyenne de pétrole (NOC).

Un communiqué de la NOC a précisé, lundi, que "les pertes se sont élevées précisément à 7,104.931 milliards de dollars".

Les champs et ports pétroliers dans plusieurs régions du pays sont fermés depuis le 18 janvier par les forces de l'armée dirigée par le maréchal Khalifa Haftar, occasionnant une perte de production de plus de 800.000 barils par jour pour une production de plus de 1,2 million de b/j, rappelle-t-on.

La Compagnie de pétrole a annoncé dernièrement la levée de l'état de force majeure, qu'elle avait annoncée le 18 janvier, sur toutes les exportations de pétrole en Libye, avant de revenir et de déclarer à nouveau le blocus du pétrole, accusant les "Emirats arabes unis d'être derrière ces fermetures" étant donné qu'ils sont les alliés des forces de Haftar.

La NOC a appelé le Conseil de sécurité de l'ONU à tenir une réunion des pays membres et demandé des comptes aux responsables du blocus, confirmant qu'elle était "forcée de déclarer la force majeure sur toutes les exportations de pétrole de la Libye afin de limiter leurs obligations contractuelles ", expliquant que "les forces armées de Khalifa Haftar ont ordonné, le 11 juillet, d'arrêter toutes les exportations", juste un jour après la reprise des exportations.

