Les élèves de terminale passent leur examen au Ghana dans un contexte de pandémie

Accra, Ghana, 20 juillet (Infosplusgabon) - Les élèves en dernière année du second cycle au Ghana ont débuté, ce lundi, leurs examens après des mois d'incertitude liée à la pandémie de Covid-19.

Ces examens se déroulent malgré les appels de quatre syndicats d'enseignants, de l'association nationale des parents-enseignants, du principal parti d'opposition (NCDC) et de plusieurs personnalités, en faveur de la fermeture des écoles et de la suspension du West African Senior School Certificate Examination (WASSCE) 2020, l'équivalent du bac, à cause des cas de coronavirus découverts dans quelques écoles. Le gouvernement a rejeté les appels, les qualifiant de "défaitistes".

Selon le West African Examinations Council (WAEC), 375 737 candidats de 976 écoles sont inscrits pour l'examen.

L'examen de cette année revêt une énorme dimension politique, car il s'agit du premier groupe d'élèves qui a bénéficié du free Senior High School (SHS), un programme phare du gouvernement de gratuité de la scolarité au lycée, qui a engendré une hausse du nombre de candidats qui était de 346 098 en 2019.

Les élèves ont repris l'école récemment pour préparer les examens dans la crainte que le regroupement en grand nombre dans les écoles ne favorise la propagation du virus.

Mais le gouvernement affirme avoir mis à disposition suffisamment de produits essentiels pour contrôler le virus.

Pour la cheffe du Bureau du WAEC au Ghana, Mme Wendy Enyonam Addy-Lamptey, face à la pandémie de Covid-19, le personnel examinateur, y compris les surveillants, ont augmenté de 10% en raison du protocole de distanciation sociale, qui a nécessité l'utilisation d'un nombre supplémentaire de salles de classe.

Le président Nana Addo Dankwa Akufo-Addo a adressé ses vœux de réussite à tous les élèves en disant : "Je souhaite le meilleur à tous les étudiants en dernière année du lycée qui vont, à partir d'aujourd'hui, lundi 20 juillet, passer le West African Senior School Certificate Examination (WASSCE)."

Le leader du principal parti d'opposition, NDC, l'ex président, John Dramani Mahama, a également adressé ses meilleurs vœux aux élèves en disant que malgré que ce ne soit le meilleur moment pour passer un examen, les élèves doivent garder à l'esprit que "vous vous êtes rendus vous mêmes et avez rendu vos parents, et l'ensemble de la nation fiers pour votre courage remarquable".

