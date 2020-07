Les bandits armés tuent 3 officiers et 15 soldats nigérians dans l'Etat de Katsina, dans le Nord-Ouest du Nigeria

20 Juillet 2020

Abuja, Nigeria, 20 juillet (Infosplusgabon) – Trois officiers et 15 soldats des Forces spéciales de l'armée nigériane ont été tués, samedi, par des bandits armés lors d'une embuscade tendue dans le gouvernement local de Jibia, dans l'Etat de Katsina.

Cette embuscade marque une nouvelle phase dans la guerre contre le terrorisme dans la région du Nord-Ouest du Nigeria, car elle a pu être exécutée par une force bien entraînée.

"Les troupes nigérianes du Special Army Super Camp (SASC) 4 ont été pris en embuscade par des bandits armés alors qu'ils avançaient vers le camp du célèbre chef des bandits du gouvernement local de Jibia. Le chef des bandits est surnommé Dangote.

“Les troupes avançaient à pied quand les bandits les ont attaqués depuis la colline".

Les blessés ont été évacués à l'hôpital.

Par ailleurs, les forces armées déclarent que "malheureusement, un officier et deux soldats courageux ont payé le prix suprême tandis que quatre soldats ont été blessés au combat".

"Toutefois, les blessés réagissent positivement au traitement dans un hôpital militaire" indique l'armée.

L'armée dit également que ses soldats de l'Operation Sahel Sanity ont tué 17 bandits et arrêté un certain nombre d'entre eux.

Le général Bernard Onyouko, directeur par intérim du centre des médias de la défense, a déclaré, dimanche, dans un communiqué diffusé à Abuja, que les soldats de l'Equipe de combat N°1, avaient le 18 juillet, avec le soutien de l'armée de l'air, avancé et pris le contrôle d'un célèbre bastion des bandits dénommé Dangote Camp, situé au fin fond dans la forêt du gouvernement local de Jibia.

Il affirme que la résistance initiale des bandits a été maîtrisée par les tactiques et la dextérité des soldats qui ont causé de lourdes pertes aux bandits.

“A la fin des affrontements, 17 bandits ont été neutralisés et plusieurs autres se sont enfuis avec des blessures par balle. Cinq fusils AK47, 3 fusils danois, 2 carabines AK47, 152 cartouches de munitions de 7,622mm, et sept motos ont été saisis auprès des bandits en fuite".

Selon le général Onyeuko, les soldats ont arrêté cinq bandits présumés, dont une femme, alors qu'ils patrouillaient le long de la route Faskari – Sheme – Dandume à Katsina.

Il a révélé que l'un des suspects, Bashir Usman, a prétendu qu'il était un policier durant l'interrogatoire mais n'a pas pu valider ses déclarations avec une pièce d'identification.

D'après lui, Usman a été appréhendé avec un fusil AK47 chargé de 28 cartouches de munitions alors qu'il roulait à moto.

Selon le général Onyeoku, d'autres objets ont été saisis sur Usman dont un combiné, et la somme de 6 350 nairas,, et que tous les suspects subissent actuellement un interrogatoire préliminaire.

Il a, en outre, dit que les soldats avaient, le 17 juillet, poursuivi les bandits suite à un tuyau selon lequel, les bandits avaient envahi le village de Kuka Uku et enlevé une jeune fille de 16 ans, Hadiza Sani.

Selon le général Onyeoku, les bandits ont abandonné leur victime pour s'enfuir grâce à la poursuite agressive des soldats, et que la victime a retrouvé sa famille.

Selon lui, les soldats déployés à la Forward Operation Base Bagega ont également sauvé une otage de 10 ans, après l'alerte lancée par sa mère disant que deux bandits à moto ont kidnappé sa fille alors qu'elle était allée ramasser du bois aux alentours de Bagega, dans la forêt de Tudurki.

“La victime a retrouvé sa famille. Le chef d'état-major de l'armée, Tukur Buratai, a félicité les soldats pour leur bravoure, leurs succès et leur résilience et les a exhortés à ne pas dormir sur leurs lauriers. Il a, en outre, assuré la population de la zone du Nord-Ouest de la détermination de l'armée nigériane à assurer la vie et les biens des populations dans la zone".

FIN/ INFOSPLUSGABON/PLM/GABON2020

© Copyright Infosplusgabon