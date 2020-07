Sénégal : Le Ballon d'Or ne sera pas décerné cette année

20 Juillet 2020

Dakar, Sénégal, 20 juillet (Infosplusgabon) - Le Ballon d’or du magazine spécialisé France Football, distinction individuelle la plus prestigieuse du monde du ballon rond, ne sera pas décerné cette année 2020 en raison de la pandémie de la COVID-19.

Cette décision a été prise par le Groupe l’Equipe auquel appartient France Football qui a créé ce prix depuis 1956. Dans un communiqué publié ce lundi, un des responsables du magazine explique « qu'une année aussi singulière ne peut - ni ne doit - être traitée comme une année ordinaire ».

Selon lui, « seulement deux mois (janvier et février), sur les onze généralement requis pour se faire une opinion et départager les meilleur(e) s, c'est beaucoup trop peu pour jauger et juger, étant donné que les autres matches se sont déroulés - ou se dérouleront - ensuite dans d'autres conditions (huis clos, cinq remplacements, Final 8 européen sur un seul match) qui sont trop éloignées du panorama habituel».

Ainsi donc, pour préserver « la crédibilité et la légitimité » de la récompense individuelle la plus courue du football international, il a donc été décidé de ne pas l’attribuer cette année. A la place, « FF » désignera en fin d’année, l’équipe de tous les temps qui sera élue par le jury habituel du Ballon d’Or et onze lauréats seront ainsi récompensés.

On rappelle que l’année dernière, en 2019, le trophée avait été attribué à l’Argentin du FC Barcelone, Lionel Messi, pour ce qui est son sixième Ballon d’or. Record absolu.

FIN/ INFOSPLUSGABON/PLM/GABON2020

© Copyright Infosplusgabon