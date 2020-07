L'internationale malienne de football Sébé Coulibaly s'engage avec un club de la D2 française

20 Juillet 2020

Bamako, Mali, 20 juillet (Infosplusgabon) - L’internationale malienne de football, Sébé Coulibaly, va évoluer la saison prochaine au FF Yzeure Allier Auvergne, une équipe de Deuxième division française, a-t-on appris de source sportive à Bamako.

L’attaquante s’est engagée la semaine dernière avec le FF Yzeure Allier Auvergne pour un an, c’est-à-dire la saison 2020-2021, précise la même source.

L’internationale malienne de 26 ans va connaître son quatrième club en France

Quelques jours avant de s’engager avec le FF Yzeure Allier Auvergne, elle avait lancé une application "Ladies Squad" pour encourager la pratique du football en France, souhaitant ainsi encourager les filles à oser s’aventurer sur les terrains de football.

"Dans la vie, le foot m’a beaucoup apporté : des rencontres, de la persévérance, et surtout de la confiance. J’aimerais donc qu’il en soit de même pour d’autres jeunes femmes. Grâce à "Ladies Squad", les femmes souhaitant taquiner le cuir en dehors d’un club, pourront donc compléter des créneaux réservés auprès de certaines structures de foot à 5, futsal ou foot à 11", a écrit Sébé Coulibaly, sur sa page Facebook.

En 2016, l’attaquante a été appelée pour la première fois en équipe nationale féminine du Mali, lors de la CAN-féminine, Cameroun 2016.

Contre le Kenya, elle marquera l’un des deux buts du Mali (2-1) et deux ans plus tard (2018), Sébé Coulibaly participera à sa deuxième CAN au Ghana, au cours de laquelle, la sélection nationale féminine se hissera en demi-finale, avant de chuter au match de classement face au Cameroun.

