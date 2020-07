USA : Les journées culturelles africaines reportées suite à la pandémie de la Covid-19

20 Juillet 2020

Culture-USA/Afrique-Journée culturelles africaines

Washington, USA, 20 juillet (Infosplusgabon) - A l’image de plusieurs évènements culturels organisés à travers le monde, les agendas culturels, fêtes et festivals se retrouvent décalés. Le lancement des "journées culturelles africaines" prévu pour se tenir à Washington (USA) cet été, a été reporté.

A cause de la pandémie du Covid-19, les programmations des évènements culturels, sensés être organisés sur le sol américain ont été modifiées. A l’image l'African American Pride généralement organisé à la mi septembre à New York au croisement de Adam Clayton Powell Boulevard et de la 111e Rue pour aller jusqu'à la 136e Rue, Les journées culturelles africaines devraient marquer prochainement l’histoire de la culture noire aux Etats-Unis.

L’ONG « Action Culture Africaine », promoteur de ces journées, a chargé son Vice-Président Gildas Parfait Diamoneka, à la faveur d’un point de presse, d’annoncer le report de ce rendez-vous culturel et haut en couleurs tant attentu qui devrait critaliser les attentes de la communauté noire aux Etats-Unis.

« Cet évènement aurait pu être une occasion de renforcer notre soutien à la communauté noire américaine qui a durement contesté les conditions de décès de Georges Floyd… », a-t-il déclaré.

Dans un article publié par @magazine24, les premières Journées Culturelles Africaines (JCA 2020) étaient programmées pour les 18 et 19 juillet 2020.

L’ONG action Culture africaine qui soutient les initiatives Culturelles de la Diaspora africaine, a lancé sur la toile le projet AFRICULTURE animé par Jean Pierre Mangouka, son Président Résident basé à Columbus dans l’Ohio, Etat siège de l’ONG telle que reconnue par l’autorité Fédérale Américaine.

Action Culture Africaine développe avec le Cabinet DIGIP Afrique, Petite et moyenne entreprise (PME, gabonaise spécialisée dans la Communication et le Management, des activités de promotion de l’Environnement en organisant des visites touristiques au Zoo de Columbus pour la promotion des Espèces animales africaines délocalisées aux Etats-Unis.

” Nous organisons en Août de chaque année, la visite guidée du Zoo de Colombus pour promouvoir sur le territoire américain les espèces animales africaines et célébrer la Journée Mondiale de l’Eléphant, une espèce menacée d’instinction à cause du Braconnage”, a fait remarquer Diamoneka.





Ce dernier a ajouté : “Nous sommes conscients qu’il y a des enfants d’immigrées africains qui naissent sur le sol américain et notre objectif est de permettre à cette nouvelle génération d’Afro américain de conserver l’essentiel de la Culture africaine, notamment par la promotion des langues africaines”.

Les Festival célébrant les richesses culturelles du continent africain et mettant les artistes africains sur le devant de la scène artistique internationale se sont multipliés depuis quelques années. Au cours de ces rencontres inédites, les diverses activités artistiques et culturelles sont mises en exergue.

Danses traditionnelles et contemporaines, musique, cinéma, théâtre, poésie, littérature, arts plastiques, artisanat, gastronomie, ateliers de sensibilisation créative et environnementale, avec différentes plateformes interactives de connaissances telles que des ateliers de création, des spectacles et des expositions sur différents types de danse (samba, capoeira, ballet traditionnel et percussion) ; tout y passe.

Lors de la prochaine édition de « journées culturelles africaines « , des stands et des espaces dédiés seront mis à la disposition des pays pour exposer leur diversité culturelle, leur gastronomie et pour réaliser divers spectacles et manifestations culturelles. (Nous y reviendrons).

Vous pouvez d’ores et déjà obtenir de plus amples informations via : Cette adresse email est protégée contre les robots des spammeurs, vous devez activer Javascript pour la voir. .

