Les propositions de sortie de la crise malienne de la mission de la CEDEAO rejetées par le M5-RFP

20 Juillet 2020

Bamako, Mali, 20 juillet (Infosplusgabon) - Le Mouvement du 5 juin-Rassemblement des forces patriotiques (M5-RFP) a rejeté les propositions de la mission de médiation de la Communauté économique des Etats de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO) pour une sortie de la crise multiforme que connait le Mali, appelant ses militants à rester mobilisés jusqu’à la démission du chef de l’État, Ibrahim Boubacar Keita.

A l'issue de leur mission dimanche à Bamako, les émissaires de l'organisation sous-régionale conduits par l'ancien président nigérian, Goodluck Jonathan, ont fait une série de recommandations dont les principales sont la constitution d'un gouvernement d'union nationale et la mise en place rapide d'une Cour constitutionnelle de six membres, comme début de solution à la crise socio-politique que traverse le Mali.

Les propositions de la CEDEAO ont été rejetées par le M5-RFP qui réclame toujours la démission du Président Ibrahim Boubacar Kéita et son régime, coupables de "mauvaise gouvernance" et de "mauvaise gestion" de la grave crise du pays.

À la délégation de la CEDEAO, l’opposition a aussi demandé "l’ouverture prioritaire et immédiate d’enquêtes judiciaires en vue de poursuites contre les auteurs, commanditaires et complices des tueries (23 morts par balles), des centaines de blessés également par balles et d’autres exactions commises, ainsi que la libération de Soumaïla Cissé, chef de file de l’opposition".

Les contestataires du président malien déplorent le fait que la CEDEAO ait considéré la démission du président de la République comme une "ligne rouge à ne pas franchir".

"C’est avec surprise que le M5-RFP constate que la CEDEAO, supposée trouver des solutions à la crise dans le respect de la Constitution malienne, a procédé à des arrangements qui violent précisément ladite Constitution, et qui ne tiennent aucunement compte du contexte socio-politique et des risques majeurs que la gouvernance de Ibrahim Boubacar Keïta fait peser sur l’existence même du Mali en tant que Nation, République et Démocratie ", a laissé entendre le mouvement, dans un communiqué.

Vendredi 10 juillet et les jours suivants, à l'appel du M5-RFP à des actions de désobéissance civile, des milliers de manifestants à Bamako sont sortis pour réclamer la démission du Président Kéita.

Au cours des manifestations, l'Assemblée nationale et l'Office de radiodiffusion et télévision du Mali (ORTM) ont été saccagés et pillés en partie et les routes barricadées.

Les affrontements avec les forces de l'ordre ont fait au moins 11 tués et plus de 120 blessés parmi les manifestants, selon des sources hospitalières.

Pour le M5-RFP, le bilan est de 23 morts et plus de 150 blessés.

