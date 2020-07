Le président algérien réaffirme la nécessité d'une solution politique pour éviter l'effusion de sang en Libye

20 Juillet 2020

Tripoli, Libye, 20 juillet (Infosplusgabon) - Le président algérien, Abdelmajid Tabboune, a réaffirmé la position de son pays sur "la nécessité constante d'accélérer la solution politique comme seul moyen" pour régler la crise en Libye et éviter l'effusion de sang.

Il a rappelé cette position dimanche, lors d'une rencontre avec le chef par intérim de la Mission d'appui des Nations unies en Libye (MANUL), Stephanie Williams, indique un communiqué publié par la Présidence algérienne dont des extraits ont été repris ce lundi par des journaux libyens.

Selon le communiqué, M. Tabboune et Mme Williams ont discuté "des développements troublants sur le terrain en Libye, à la lumière des efforts des Nations unies pour reprendre le processus de paix sur la base des décisions de la Conférence internationale de Berlin".

Le communiqué ajoute que le président algérien a renouvelé à cette occasion "la position ferme de son pays appelant à la nécessité d'accélérer la solution politique comme seul moyen d'arrêter l'effusion de sang et de garder la situation sous contrôle, afin que le peuple libyen frère puisse reconstruire son État dans le cadre de la légitimité populaire, et d'une manière qui garantisse son intégrité territoriale et sa souveraineté, loin des interventions militaires étrangères".

Pour sa part, Stephanie Willams a remercié "l'Algérie pour son rôle dans la coopération avec toutes les parties libyennes pour demander instamment la fin de la violence; elle a également apprécié le soutien de l'Algérie à la reprise rapide d'un processus politique dirigé par la Libye sous les auspices de l'ONU".

"Notant la mobilisation alarmante des forces autour de Syrte, elle a appelé à un cessez-le-feu immédiat sous l'égide des pourparlers militaires conjoints 5 + 5 afin d'épargner les 125.000 civils qui restent en danger et de mettre fin aux violations flagrantes de l'embargo sur les armes de l'ONU", a souligné le communiqué.

L'Algérie conduit une médiation entre les belligérants en Libye en vue de rapprocher leurs points de vue pour une solution politique.

Mais les efforts n'ont jusqu'à présent pas permis d'avancer sur la voie d'un règlement de la crise malgré les visites des acteurs du conflit à Alger.

FIN/ INFOSPLUSGABON/PLM/GABON2020

© Copyright Infosplusgabon