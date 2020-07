Six morts dans un accident de circulation dimanche en Tunisie

20 Juillet 2020

Tunis, Tunisie, 20 juillet (Infosplusgabon) - Un accident de circulation, survenu dimanche dans les environs de la ville de Menzel Temim (sud-est de Tunis), a fait dimanche, six morts dont un militaire et six autres blessés, a annoncé une source proche de la Protection civile.

L'accident a opposé un véhicule 4X4 à un taxi qui ont fait un choc frontal, a précisé la même source, indiquant que les blessés ont été transférés à l'hôpital.

Au total, 1.836 accidents de circulation ont été enregistrés en Tunisie depuis le début de l'année à la date du 5 juillet dernier, faisant 435 morts et 2.625 blessés, signale-t-on.

Pour l'année dernière, 3.235 accidents de circulation ont été enregistrés, faisant 563 morts et 4.595 blessés, a indiqué l'observatoire tunisien pour la sécurité routière au ministère de l'Intérieur.

Le premier semestre de cette année 2020 a enregistré une baisse dans le nombre des accidents de circulation (-1.417), le nombre de tués (-128) et le nombre de blessés (-1.970) en comparaison avec la même période de l'année dernière.

Cette baisse est essentiellement due à une circulation beaucoup moins importante à cause du confinement sanitaire général et du couvre-feu.

Les causes les plus importantes des accidents de circulation sont la négligence, le manque d'attention et la vitesse, a noté l'observatoire.

La région de Tunis, la capitale occupe le premier rang du nombre d'accidents avec 303, le nombre de morts (55) et le nombre de blessés (402), suivie, pour ce qui concerne le nombre de morts, des régions de Kairouan et Sfax (35 morts à la date du 5 juillet 2020).

