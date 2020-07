La Compagnie générale libyenne d'électricité se dote d'un nouveau Conseil de direction

20 Juillet 2020

Tripoli, Libye, 20 juillet (Infosplusgabon) - L'Assemblée générale de la Compagnie générale libyenne d'électricité a annoncé, dimanche, à l'issue d'une réunion, la désignation d'un nouveau Conseil de direction, une mesure qui intervient au moment où les manifestations de citoyens se poursuivent pour réclamer le changement des responsables de la société accusés de mauvaise gestion ayant conduit aux coupures intempestives du courant électrique.

Un communiqué a précisé que l'Assemblée générale de la Compagnie générale libyenne d'électricité a tenu ce dimanche sa deuxième réunion ordinaire pour l'année 2020, sous les auspices du président du Conseil présidentiel du gouvernement d'union nationale, Fayez al-Sarraj, président de l'Assemblée générale, en présence des membres de l'Assemblée.

Lors de sa réunion, l'Assemblée générale a décidé de former le Conseil de direction de la Compagnie générale d'électricité, qui sera composé de: Abdessalam al-Ansari, Wiam Fathi al-Abdali, Radwan Khalil Mohamed, Majdi Mohamed Souleiman al-Fitouri, Abdelhakim Faraj Mohamed al-Ferjani, al-Bachir al-Mounir al-Taher, Mohamed Achour Mohamed al-Cherif.

On rappelle que l'Assemblée générale de la Compagnie générale d'électricité avait adopté lors de sa première réunion ordinaire pour l'année 2020, les critères et le mécanisme nécessaires pour sélectionner un président et des membres du Conseil d'administration.

Cette mesure figure parmi les revendications d'un mouvement citoyen qui a organisé plusieurs manifestions ces dernières semaines pour protester conte les délestages d'électricité et réclamer le limogeage des responsables de la Compagnie pour leur incapacité à assurer l'approvisionnement en courant électrique des foyers libyens alors que le pays regorge d'énormes ressources énergétiques.

Une nouvelle manifestation a été organisée ce dimanche où un rassemblement a eu lieu devant le siège du Conseil présidentiel à Tripoli, au cours duquel les protestataires ont souligné que l'électricité est un droit fondamental pour les citoyens et donc doit être accessible, dénonçant les luttes pour le pouvoir et l'argent des responsables au détriment du bien-être des citoyens.

La Libye est confrontée ces dernières années à des coupures fréquentes d'électricité pouvant dépasser les 15 heures d'affilée et dans certains cas le noir totale dans des régions entières.

L'insécurité ayant entraîné la détérioration des infrastructures de base du secteur de l'électricité en raison des affrontements armés et l'arrêt des projets de construction des centrales électriques, a contribué à aggraver la situation du réseau électrique dans le pays.

