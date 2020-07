Le projet d'une association zimbabwéenne primé par l’OIT

20 Juillet 2020

Paris, France, 20 juillet (Infosplusgabon) – L’Organisation internationale du travail (OIT) a primé, dans le cadre du premier « Appel à solutions de l’OIT : innovation et compétences », le Centre du travail domestique (en anglais, Domestic Worker Centre), un projet à l’initiative de l’Association des travailleuses et des travailleurs domestiques du Zimbabwe (DWAZ), pour améliorer l'insertion professionnelle.

Le projet Centre du travail domestique est la création d’un organisme de formation destiné à améliorer les compétences d’insertion professionnelle des travailleuses et des travailleurs domestiques du Zimbabwe grâce à des cours sur place ou par internet.

L’association zimbabwéenne DWAZ, fondée en 2017 pour apporter un soutien en matière d’éducation, de formation, de plaidoyer et au niveau psycho social afin d’autonomiser les travailleuses et les travailleurs domestiques et de s’assurer qu’ils puissent accéder au travail décent, recevra une aide de 50 000 dollars ainsi que six mois de participation dans un « laboratoire d’innovation » ayant pour but de fournir un appui technique et un tutorat afin d’aider à la mise en place du projet, a affirmé l’OIT.

Outre le DWAZ, a ajouté la même source, dix autres projets sont retenus pour être membres de l’initiative connexions compétences-innovation de l’OIT, qui met en relation les innovateurs, les gouvernements, les organisations d’employeurs et de travailleurs, les institutions chargées de l'enseignement et de la formation techniques et professionnels (EFTP), les universitaires et les praticiens du développement pour leur permettre d’échanger des idées, de mettre en commun leurs expériences et d’encourager l’innovation en matière de développement des compétences.

« L’Appel à solutions de l’OIT : innovation et de compétences », a indiqué l'OIT, a reçu 473 projets en provenance de 96 pays, venant de participants très divers, que ce soit d’institutions d’EFTP, les organisations d’employeurs et de travailleurs, de start-ups, d’ONG, d’organismes de recherche et de jeunes.

