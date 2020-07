20 milliards de dollars pour une usine de gaz naturel liquéfié au Mozambique

19 Juillet 2020

Paris, France, 19 juillet (Infosplusgabon) – Le Mozambique et Total ont annoncé la signature d’un accord de financement externe du projet Mozambique LNG, d’un montant de 20 milliards de dollars, premier développement à terre d’une usine de gaz naturel liquéfié (GNL) du Mozambique.

« Le projet, qui représente un investissement total post-FID de 20 milliards de dollars, sera financé à hauteur de 14,9 milliards par des prêts directs et des prêts garantis octroyés par 8 agences de crédit à l’exportation, par 19 banques commerciales et par la Banque africaine de développement. Il s’agit du plus grand financement de projet jamais réalisé en Afrique », a indiqué samedi le groupe français multi-énergie dans un communiqué transmis à Paris.

Le projet comprend le développement des champs de Golfinho et d’Atum et la construction de deux trains de liquéfaction d’une capacité totale de 13,1 millions de tonnes par an, a indiqué le communiqué de Total.

« Cette réussite illustre la confiance des établissements financiers dans l’avenir à long terme du GNL au Mozambique. Cette étape clé a été rendue possible grâce à l’implication des autorités du Mozambique et des partenaires financiers du projet », a souligné Total qui produit et commercialise des carburants, du gaz naturel et de l’électricité bas carbone dans plus de 130 pays.

