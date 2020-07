La LSFP décide de « se conformer » aux décisions de la FSF

19 Juillet 2020

Dakar, Sénégal, 19 juillet (Infosplusgabon) - La Ligue sénégalaise de football professionnel (LSFP) a décidé cette semaine de « se conformer » aux « décisions prises par le comité exécutif de la Fédération sénégalaise de football (FSF) lors de sa séance du 8 juillet 2020 ».

Entres autres mesures, la FSF a décidé de l’arrêt définitif des championnats de football sur l’étendue du territoire sénégalais, de geler toute montée ou descente d’une division à une autre et de désigner Teungueth FC et le Jaraaf, respectivement 1er et 2ème de la L1 au moment de l’arrêt du championnat au terme de la phase aller (soit 13 journées) pour représenter le Sénégal respectivement à la Ligue des champions et en coupe de la CAF.

On rappelle que le comité d’urgence de la FSF en sa réunion du 13 mai dernier, avait retenu de faire reprendre en novembre 2020 les compétitions de L1 et de L2 sous forme de play-off (pour les 7 équipes les mieux classées de chaque division) et de play-down (pour les 7 autres).

De son côté, le bureau élargi de la LSFP s’est réuni plusieurs fois en visioconférences pour proposer un certain nombre de schémas dont la reprise du championnat pour disputer les 13 journées restantes (phase retour), « a la mise en place d’un comité technique mixte pour l’étude des conditions objectives de reprise, surtout au regard du protocole sanitaire et du dispositif sanitaire à mettre en place » et « un accompagnement financier conséquent au regard de l’impact de la pandémie de la Covid 19 sur les clubs », lit-on dans le communiqué publié à l’issue de cette réunion.

Toutes ces propositions avaient été présentées au comité exécutif du 8 juillet. Ce qui n’a pas empêché la FSF de prendre les décisions susmentionnées du fait du « constat évident que la situation née de la pandémie de la Covid 19 constitue un cas de force majeure non prévu par nos textes ». Et en conformité avec les règlements du football professionnel et de dispositions particulières clairement spécifiées. La LSFP a ainsi décidé d’en prendre acte et de s’y conformer.

