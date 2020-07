Nigeria : Les troupes ont abattu 10 commandants de Boko Haram/ISWAP dans le nord-est du Nigeria

19 Juillet 2020

Abuja, Nigeria, 19 juillet (Infosplusgabon) - Les forces armées nigérianes ont déclaré dimanche que leurs troupes avaient tué 10 commandants et combattants de haut rang des terroristes du Boko Haram/Province de l'Etat islamique d'Afrique de l'Ouest (Islamic State of West Africa Province, ISWAP) sur le théâtre des opérations dans le nord-est.

Le coordonnateur des informations de l’armée au quartier général de la défense, le général de division, John Enenche, a déclaré dans un communiqué que leurs troupes avaient également tué six terroristes autour de Kolofata, alors qu'ils tentaient de traverser la frontière camerounaise en direction de l'axe de Sambisa.

M. Enenche a déclaré que le démantèlement et la récupération des armes des terroristes avaient provoqué "la confusion et le désaccord" dans leurs camps, ce qui se traduit par les "changements fréquents de direction de l'ISWAP en peu de temps".

Selon le communiqué, il a déclaré que "les troupes de l'opération LAFIYA DOLE ont continué à mener, sur la base de renseignements obtenues, des opérations qui continuent d'anéantir Boko Haram/Province de l'État islamique d'Afrique de l'Ouest dans les théâtres d’opération".

"Suite à des renseignements crédibles, les vaillantes troupes de l'opération LAFIYA DOLE ont ciblé le 17 juillet 2020 les terroristes sur leurs activités de marché et leur mouvement d'infiltration autour de Kolofata, une ville frontalière avec le Cameroun où les troupes de la zone de forte intervention (Strong Response Area, SRA) à Pulka avaient neutralisé 6 terroristes de Boko Haram qui tentaient de traverser la frontière camerounaise en direction de l'axe Sambisa. Les armes et matériels récupérés chez les terroristes comprennent 3 fusils AK 47, un chargeur avec 48 cartouches de 7,62 mm, une voiture particulière de marque Honda, une moto, 8 vélos, 3 téléphones avec plusieurs sims et cartes mémoire et 5 exemplaires du Saint Coran, entre autres. Il y avait aussi une lettre écrite en haoussa à Abu Fatima (commandant en chef de Boko Haram), des documents entre autres éléments logistiques".

"Peu après le succès de l'opération, l'interception des communications ennemies a confirmé le décès d'un haut commandant de Boko Haram, nommé Sayinna, entre autres combattants lors de cet accrochage. Les autres terroristes tués étaient soupçonnés d'être des Imam et des Mansur d’Abu Fatima qui se cachent dans la forêt de Sambisa".

"En outre, ces derniers temps, l’armée a porté de sérieux coups aux terroristes BHT/ISWAP dans le nord-est. On peut rappeler que les troupes de l'opération LAFIYA DOLE ont courageusement neutralisé 8 chefs éminents des éléments désorganisés et des terroristes qui tentaient en vain d'infiltrer le Super Camp militaire de Damasak. Au cours de cette mésaventure, les terroristes ont connu leur Waterloo le 2 juillet 2020, sous les ordres de leurs principaux dirigeants (Amirs) pour attaquer les troupes de Damasak sur deux flancs afin de leur infliger des pertes massives. Cependant, grâce à la ténacité de nos troupes, à leur puissance de feu supérieure et à leurs manœuvres, les terroristes ont été dévastés et certains ont échappé."

"Les succès militaires de l'opération LAFIYA DOLE, en particulier depuis le tournant de l'année 2020, n'ont cessé de semer la confusion et le désaccord dans les camps des insurgés. Cela est évident par les fréquents changements de direction de l'ISWAP en peu de temps, et ceux-ci sont largement dus aux nombreuses pertes infligées par nos forces armées, tant en hommes qu'en armes et équipements.

"Parmi les principaux dirigeants du BHT/ISWAP tués lors de l’accrochage de Damasak et enterrés par les terroristes au village de Goski aux premières heures du 3 juillet 2020 se trouvaient, Tumbun Dabino - Ba Issoufou, Tumbun Bororo - Amir Batam, Tumbun Jaki - Almustapha, Tumbun Bagaruwa - Modou Kollo, Dogon Tchoukou - Issah, Tumbun Rakke - Mustapha Woulama, Tumbun Dila - Boukar Kowa et Tumbun Mita - Abou Aisha".

"La série de succès enregistrés à ce jour par l’armée a conduit plusieurs des insurgés à se rendre en masse. Ils ont volontairement admis que l'insurrection était davantage motivée par le besoin d'argent, de pouvoir, d'avidité et de criminalité et moins par une quelconque idéologie. Le haut commandement des forces armées du Nigeria a félicité toutes les forces de sécurité opérant dans la zone nord-est, pour leurs succès durables. Ils sont en outre invités à rester résolus et à maintenir la dynamique de l'attaque contre les ennemis de notre pays".

