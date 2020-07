Kagame fait l'éloge de John Lewis, icône américaine des droits civiques, dont "les actions ont inspiré beaucoup de gens à dénoncer les injustices"

19 Juillet 2020

Kigali, Rwanda, 19 juillet (Infosplusgabon) - Le président rwandais Paul Kagame a tweeté ses condoléances pour le célèbre militant américain des droits civiques, John Lewis, et a attribué ses actions au fait qu'elles ont "inspiré de nombreuses personnes, aux États-unis et dans le monde entier, qui ont dû faire face à des situations d'injustices de différentes sortes".

John Lewis, un champion des droits civils des Afro-américains et législateur américain de longue date, est mort d'un cancer du pancréas à l'âge de 80 ans, selon les rapports.

Sur Twitter, le président rwandais Kagame a présenté ses condoléances à sa famille et à ses proches et a souhaité "que son héritage continue à inspirer les générations à avoir le courage de faire face à l'injustice".

Lewis est né et a grandi à Troy, dans la campagne de l'Alabama, comme l'un des dix enfants de métayers.

À la fin de son adolescence, lorsqu'il s'est rendu à Nashville, dans le Tennessee, pour étudier au Séminaire théologique baptiste américain et à l'Université Fisk, deux universités historiquement noires, Lewis avait déjà développé un sens aigu de l'injustice de la société américaine, et une détermination à y faire face.

Lewis a commencé à participer à des boycotts de bus, des sit-in et des manifestations, a eu ses premières réunions avec des figures clés du mouvement des droits civils comme Rosa Parks et King Jr, et a rejoint le Comité de coordination des étudiants non violents, dirigé par Ella Baker, qui a joué un rôle essentiel dans l'alimentation de l'activisme des jeunes contre le racisme en Amérique.

