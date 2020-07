La NOC exprime ses inquiétudes à l'égard de l'insécurité dans les sites pétroliers sous contrôle de Haftar

19 Juillet 2020

Tripoli, Libye, 19 juillet (Infosplusgabon) - La Compagnie nationale libyenne de pétrole (NOC) s'est déclarée "profondément préoccupée par la détérioration de la situation en matière de sécurité à proximité des installations pétrolières situées dans le golfe de Syrte", au centre du pays, après des affrontements armés opposant des factions des forces de Haftar chargées de sécuriser les sites pétroliers.

La NOC a publié un communiqué samedi accompagné d'une vidéo montrant des affrontements armés dont elle a déclaré qu'ils ont eu lieu au cours des 48 dernières heures, dans la région de Brega entre des groupes armés des unités spéciales appelées al-Saiqa et les gardes des installations pétrolières, tous affiliés aux forces de l'armée nationale libyenne dirigée par le maréchal Khalifa Haftar.

La Compagnie a affirmé que les affrontements se sont déroulés à des centaines de mètres des réservoirs de pétrole, précisant que les deux factions ont échangé des coups de feu avec des armes à feu de calibre 23,5 et des RPG, "reflétant le manque de responsabilité et l'absence de toute discipline militaire de quelque nature que ce soit entre ces groupes armés, ce qui rend dangereux leurs actions sur la sécurité des installations pétrolières, des travailleurs présents et des riverains".

La NOC a souligné qu'il importait d'évacuer les mercenaires russe du Groupe Wagner et les mercenaires syriens et Janjawids de ses installations, appelant à la fin de leur militarisation sous contrôle international et à la restructuration des dispositifs de sécurité dans les zones pétrolières pour être sous la protection d'une force de sécurité professionnelle, disciplinée et indépendante.

