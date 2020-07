Coronavirus : Le Nigeria enregistre 653 nouveaux cas, atteint le total de 36.107

19 Juillet 2020

Abuja, Nigeria, 19 juillet (Infosplusgabon) - Le Centre de contrôle des maladies du Nigeria (NCDC) a annoncé 653 nouveaux cas de COVID-19 dans le pays et le nombre total d'infections par le virus est monté à 36.107.

Le NCDC a déclaré, samedi, via son Twitter officiel, que six décès ont été enregistrés alors que 305 patients guéris ont quitté divers centres de répartis à travers le pays suite à un traitement concluant.

Le centre a déclaré que les 36.107 cas confirmés faisaient partie des plus de 200.000 tests effectués dans le pays. En outre, 14.938 personnes ont été traitées et libérées, tandis que le nombre total de décès dus à la COVID-19 s'élève à 778.

En précisant que les 653 nouveaux cas ont été signalés dans 27 États et dans le Territoire de la capitale fédérale (Federal Capital Territory, FCT), le centre de contrôle sanitaire a déclaré que Lagos était la ville qui comptait le plus grand nombre d'infections avec 115 nouveaux cas, Kwara (85), Enugu (80), FCT (78), Rivers (36) Ondo (35), Oyo (30), Katsina (28), Kaduna (19), Abia (19), Nasarawa (18), Plateau (17) et Imo (16).

Quatre États - Ogun, Ebonyi, Benue et Kano - ont signalé neuf infections chacun, tandis que Delta, Bauchi et Ekiti ont eu respectivement huit, sept et six nouveaux cas.

Le NCDC a également déclaré que Gombe, Bayelsa, Adamawa et Osun avaient également enregistré quatre cas chacun, tandis qu'un cas a été enregistré dans chacun des États de Cross River, Yobe, Borno et Zamfara.

Le centre a déclaré que la raison principale du retard des résultats du test COVID-19 n'était pas le test en soi, mais le processus de remise des résultats aux individus.

"Nous travaillons sur une nouvelle plateforme pour améliorer le système de communication des résultats. La COVID-19, ce n'est pas le paludisme. Si vous avez la toux ou la fièvre et l'un de ces symptômes : perte de goût/odeur, difficulté à respirer, diarrhée, catarrhe, fatigue, frissons, douleurs corporelles, maux de tête et de gorge, appelez la ligne d'assistance de votre Etat : covid19.ncdc.gov.ng/contact/", a-t-il précisé.

Le NCDC a souligné que l'observation de la distanciation physique "aide à réduire la propagation de la COVID-19. Évitez le contact avec les gouttelettes lorsqu'une personne infectée éternue ou tousse. Et prenez vos responsabilités, portez un masque facial, observez la distanciation physique et lavez-vous les mains fréquemment".

