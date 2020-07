Tunisie : hausse de 74% des recettes de l’huile d’olive exportée

19 Juillet 2020

Tunis, Tunisie, 19 juillet (Infosplusgabon) - Les recettes de l’exportation de l’huile d’olive tunisienne ont enregistré une hausse de 74%, atteignant plus de 135 millions de dinars (près de 48 millions de dollars) jusqu’à fin juin 2020, contre 772 MD (273 millions USD) durant la même période de l’année 2019, selon les données publiées par l’Observatoire national de l’agriculture (Onagri) relatives à la balance commerciale alimentaire pour le premier semestre de l’année 2020.

D’après l’Observatoire, la quantité de l’huile d’olive exportée a dépassé les prévisions enregistrant 270 mille tonnes depuis le début de la campagne, d’autant que les prix à l’exportation pour l’huile d’olive ont observé une amélioration depuis le mois d’avril.

Globalement, les exportations alimentaires ont enregistré une hausse de 13% à plus de 2700 MD (957 millions USD) jusqu’à fin juin 2020, contre près de 2400 MD (850 millions USD) au cours de la même période de l’année écoulée.

Ces performances ont permis de ramener le déficit de la balance commerciale alimentaire jusqu’à fin juin 2020, à 137 MD (48,5 millions USD), contre plus de 679 MD (240 millions USD), durant la même période de l’année 2019.

La Tunisie est le deuxième producteur d’huile d’olive dans le monde derrière l’Espagne. Après avoir longtemps exporté sa production en vrac à des prix bas, elle a développé ses dernières années une industrie de transformation pour l’amélioration de la qualité et la mise en bouteille de son huile d’olive, ce qui lui a permis de décrocher les premiers prix dans plusieurs salons internationaux organisés aux Etats-unis, au Japon et dans d’autres pays, notamment pour son huile extra-vierge et biologique.

