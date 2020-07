Le Bénin doit investir 43 pour cent de son PIB pour atteindre les ODD

19 Juillet 2020

Cotonou, Bénin, 19 juillet (Infosplusgabon) - Le Bénin devra investir annuellement 43% de son PIB si le pays veut atteindre les objectifs de développement durable, selon son ministre d’Etat chargé du Plan et du Développement, M. Abdoulaye Bio Tchané.

« …Pour assurer une bonne mise en œuvre des ODD au Bénin, il nous faut au total 74 milliards de francs, soit en moyenne 43% du PIB par an…», selon le ministre d’Etat qui faisait le point de la participation du Bénin par visioconférence au Forum politique de haut niveau des Nations unies sur les OOD.

Depuis l’accession au pouvoir de l’actuel régime, le Bénin participe à cette grande rencontre mondiale afin d’assurer la transparence dans la mise en œuvre des ODD et dans un esprit de partage des bonnes pratiques avec les autres pays, a-t -il rappelé, indiquant que les programmes et plans nationaux ont pris en compte les engagements internationaux, en particulier ceux relatifs aux ODD.

Il se réjouit de ce que le Bénin ait énormément tiré profit de sa participation aux différentes éditions du forum et de ce qu’il soit cité parmi les bons élèves en matière d’ODD aussi bien par les Nations unis que par les pays membres.

A ce titre, souligne-t-il, le Bénin a été désigné par le FMI parmi les cinq pays dont le coût de mise en œuvre des ODD a été estimé.

Le ministre d’Etat s’est également réjoui de ce qu’en début de semaine son pays ait été classé deuxième pays de l’UEMOA où la pauvreté est la moins élevée après le Sénégal.

Au Bénin, le taux de pauvreté est en dessous de 40% alors que la plupart des pays de l’UEMOA ont un niveau de pauvreté supérieur à ce taux, rappelle-t-on.

L’intervention du Bénin par visioconférence au forum de haut niveau a eu lieu lundi et a permis de partager avec la communauté internationale sept messages clés relatifs aux progrès, aux bonnes pratiques, aux expériences réalisées dans le cadre de la mise en œuvre de l’agenda 2030 et des ODD.

