Le Haut commissariat des droits de l'homme exhorte les forces de sécurité maliennes à s'abstenir de recourir de façon excisive à la force lors des manifestations

19 Juillet 2020

Bamako, Mali, 19 juillet (Infosplusgabon) - Le Haut Commissariat aux droits de l’homme (HCDH) exhorte les forces de sécurité maliennes à s’abstenir de recourir de façon injustifiée ou excessive à la force dans le maintien de l’ordre lors des manifestations.

Dans une note rendue publique samedi, le Haut Commissariat aux droits de l’homme exige également l’ouverture d’une enquête. "Il est essentiel que toutes les allégations de violations des droits de l’homme et d’actes de violence commis au cours des manifestations fassent l’objet d’enquêtes rapides, approfondies, transparentes et indépendantes et que les responsables aient à répondre de leurs actes", indique la note.

Selon le HCDH, conformément à son mandat, la division des droits de l’homme et de la protection de la mission multidimensionnelle intégrée des Nations unies pour la stabilisation du Mali (MINUSMA) a lancé une mission d’enquête pour examiner les allégations de violations graves des droits de l’homme perpétrées dans le cadre des manifestations.

Le HCDH a également noté avec gravité le saccage et le pillage des locaux de l’Assemblée nationale et de l'Office de radiodiffusion et télévision nationale (ORTM) lors des manifestations du 10 juillet initiées par le mouvement du 5 juin-Rassemblement des forces patriotiques (M5-RFP) qui réclame la démission du Président Ibrahim Boubacar Kéita et son régime qu'il accuse de "mauvaise gouvernance" et de "mauvaise gestion" des crises.

Par ailleurs, le Haut Commissariat appelle toutes les parties à faire preuve de la plus grande retenue et à utiliser des moyens pacifiques et se dit préoccupé par la prolifération de fausses nouvelles et de messages en ligne incitant à la violence, ce qui risque d’aggraver davantage les tensions.

Le vendredi 10 juillet et jours suivants, de milliers de manifestants, à l'appel du M5-RFP, se sont retrouvés à la place de l'Indépendance à Bamako, pour réclamer la démission pure et simple du Président Kéita. Ils se sont ensuite dirigés vers certains édifices publics notamment l'ORTM et l'Assemblée nationale qu'ils ont saccagés et pillés en partie.

De sources hospitalières, au moins 11 personnes ont été tuées et plus de 120 blessées lors de ces manifestations. Selon le M5-RFP, le bilan est de 23 morts et plus de 150 blessés.

Les principaux leaders du mouvement avaient été arrêtés puis libérés sous la pression de plusieurs partis politiques maliens et de la Communauté internationale.

Une mission de la Communauté économique des Etats de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO) séjourne depuis mercredi à Bamako en vue de trouver une solution à la crise socio-politique que traverse le Mali.

Conduite par l'ancien président du Nigeria Goodluck Jonathan, cette mission a rencontré les différents acteurs politiques et de la société civile et produira des recommandations au terme de sa mission.

Selon des sources proches du dossier, le M5-RFP a refusé les propositions de sortie de crise de la CEDEAO et exige toujours la démission du Président Kéita, une éventualité écartée par l'organisation sous-régionale.

