La première nigériane pilote d'hélicoptère de combat sera enterrée au Cimetière militaire national d'Abuja

Abuja, Nigeria, 18 juillet (Infosplusgabon) - L'armée de l'air nigériane (Nigerian Air Force, NAF) a annoncé, vendredi, que la dépouille de feue l'officier de l'armée de l'air, Tolulope Arotile, première femme pilote d'hélicoptère de combat du Nigeria, sera enterrée avec tous les honneurs militaires au cimetière militaire national d'Abuja, jeudi prochain.

Le lieutenant de l'armée de l'air, Arotile est décédée, lundi soir, lorsque son ami excité qui voulait la saluer, a fait marche arrière et l'a renversée sur la piste de la NAF, à Kaduna, dans le Nord-Ouest du Nigeria, et qu'elle est morte d'une hémorragie crânienne.

Le porte-parole de la NAF, le général de brigade aérienne, Ibikunle Daramola, a déclaré, dans un communiqué, que la visite de condoléances à la famille Arotile à Lokoja, capitale de l'État de Kogi, "par une délégation de haut niveau composée du chef d'état-major de l'armée de l'air, du Maréchal de l'air, Sadique Abubakar, du ministre des Affaires féminines, ainsi que des présidents des commissions du Sénat et de la Chambre sur l'armée de l'air, a été prévue à une date précédent l'enterrement".

Entre-temps, le général de corps aérien, Abubakar a reçu des membres du Conseil exécutif fédéral, ainsi que des membres de l'Assemblée nationale qui lui ont rendu visite au quartier général de la NAF à plusieurs reprises, jeudi, "pour lui présenter leurs condoléances sur la malheureuse disparition du jeune pilote de la NAF.

Parmi eux se trouvaient la ministre des Affaires féminines, Dame Pauline Tallen, ainsi que le ministre de l'Information et de la Culture, Alhaji Lai Mohammed".

La délégation conjointe des Chambres haute et basse de l'Assemblée nationale, composée de 20 membres, était conduite par le président de la commission sénatoriale sur l'armée de l'air, le Sénateur Bala Ibn-Na'Allah, et le président de la commission de la chambre sur l'armée de l'air, Shehu Koko.

Lors de sa visite, la ministre des Affaires féminines, Dame Pauline Tallen, qui était accompagnée du directeur général du Conseil national pour le développement des femmes, ainsi que des dirigeants de certains autres groupes de femmes, a déclaré avoir reçu la nouvelle du décès du lieutenant de l’armée de l'air, Arotile avec un grand choc, dont elle a dit qu'elle aurait du mal à se remettre.

Dans sa réponse lors des visites, le chef d’état-major a exprimé sa gratitude aux dignitaires ainsi qu'à tous les Nigérians pour leur soutien massif à la NAF suite au décès du lieutenant de l’armée de l’air.

Il a fait remarquer que la NAF ne l'oublierait jamais, non seulement parce qu'elle est la première femme pilote d'hélicoptère de combat dans le service, mais aussi en raison de son héritage en tant qu'officier très intelligente, très engagée et extrêmement patriotique qui a excellé dans pratiquement toutes les entreprises.

Le général de corps aérien, Abubakar se souvient qu’elle a été sélectionnée, alors qu'elle suivait un cours de base sur les hélicoptères en Afrique du Sud, en raison de ses excellentes performances, pour suivre un cours de pilotage plus avancé sur l'hélicoptère d'attaque Agusta 109 en Italie, avant de retourner terminer le cours de base avec ses autres collègues en Afrique du Sud.

Selon lui, tel était son engagement envers l'excellence au travail. "C'est ce qui nous a donné confiance pour lui demander de présenter l'hélicoptère d'attaque Agusta 109 au président, commandant en chef des forces armées du Nigeria, le président Muhammadu Buhari, lors de la cérémonie d'intronisation à l'Eagle Square d'Abuja, le 6 février 2020, ce qu'elle a fait avec brio", a-t-il ajouté.

Il a ajouté que le lieutenant de l'air, Arotile a marqué son temps, ce qui, selon lui, prouve que lorsqu'il s'agit de faire preuve d'excellence et d'apporter une valeur ajoutée à la société, l'âge ou le sexe ne devrait pas être un obstacle.

Il a noté que sa contribution à travers les missions de combat menées avec ses collègues, dans la lutte contre le banditisme armé et d'autres activités criminelles dans le pays ne sera jamais oubliée non plus.

Le chef d’état-major de l'armée de l'air a révélé que la NAF continuerait donc à donner des chances égales aux officiers féminins en termes de formation, notant qu'un total de 11 élèves-pilotes féminines suivaient actuellement une formation au pilotage à l'intérieur et à l'extérieur du Nigeria.

Tout en réitérant l'énorme perte que le décès du lieutenant Arotile représente pour la NAF, le général de corps d’armée aérienne, Abubakar a fait remarquer que le service continuerait à être réconforté par l'héritage qu'elle a laissé derrière elle.

Il a, en outre, assuré que la NAF, en l'honneur de sa mémoire, ainsi que de tous ceux qui ont fait le sacrifice suprême avant elle, continuerait à travailler assidûment pour assurer le succès de la lutte contre le terrorisme, le banditisme et les autres menaces à la sécurité.

