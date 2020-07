Le prix Mandela décerné à des militants grec et guinéen des droits de l'homme

18 Juillet 2020

New York, Etats-Unis, 18 juillet (Infosplusgabon) - Le prix Nelson Mandela 2020, qui est décerné tous les cinq ans pour récompenser ceux qui consacrent leur vie au service de l'humanité, sera remis, cette année, à la Grecque Marianna Vardinoyannis et au Guinéen Morissana Kouyaté, a-t-on appris, vendredi.

Le président de l'Assemblée générale, Tijjani Muhammad-Bande, a fait l'annonce et va récompenser les lauréats lors d'une cérémonie virtuelle le 20 juillet, en raison de la pandémie COVID-19.

Une cérémonie de remise des prix en personne aura lieu à une date ultérieure, au siège des Nations Unies à New York, a indiqué un communiqué des Nations Unies.

Mme Vardinoyannis a été récompensée pour son combat contre le cancer des enfants, tandis que le Dr Kouyaté est honorée pour son travail visant à mettre fin aux mutilations génitales féminines.

Le communiqué précise que Mme Vardinoyannis est la fondatrice et la présidente de deux fondations consacrées aux enfants : la "Fondation Marianna V. Vardinoyannis" et l'"Association des amis d'ELPIDA pour les enfants atteints de cancer".

Elle est engagée dans la lutte contre le cancer des enfants depuis une trentaine d'années et, grâce à son travail, des milliers d'enfants ont été guéris.

L'association ELPIDA a notamment contribué à la mise en place de la première unité de greffe de moelle osseuse en Grèce, en 1999, et du premier hôpital oncologique pour enfants du pays, en 2010, indique la déclaration.

Sa fondation soutient également des programmes de soins médicaux pour les enfants réfugiés et d'autres groupes sociaux vulnérables, l'éducation aux droits de l'homme, des programmes et la lutte contre la traite des êtres humains.

Mme Vardinoyannis est ambassadrice de bonne volonté de l'UNESCO depuis 1999.

Le communiqué indique que le Dr Kouyaté, en tant que directeur exécutif du Comité inter-africain sur les pratiques traditionnelles néfastes (IAC), est une figure de proue dans les efforts visant à mettre fin à la violence contre les femmes en Afrique, y compris les mutilations génitales féminines (MGF).

Il a reçu plusieurs prix humanitaires internationaux pour son travail.

Le Dr Kouyaté a mis sur pied l'IAC en 1984 à Dakar, au Sénégal, à une époque où les MGF étaient un sujet de discussion très controversé et sensible.

L'organisation vise, par l'éducation, à changer les attitudes envers cette pratique et à permettre à toutes les femmes et à tous les enfants africains de jouir pleinement de leurs droits humains, à l'abri des conséquences des MGF et d'autres pratiques néfastes.

C'est une organisation partenaire de l'agence des Nations Unies pour la santé de la reproduction (FNUAP), de l'Organisation mondiale de la santé (OMS) et de l'agence des Nations Unies pour l'enfance (UNICEF).

Dans son communiqué publié, vendredi, le président de l'Assemblée générale des Nations Unies, Muhammad-Bande, a chaleureusement félicité Mme Vardinoyannis et le Dr Kouyaté, et a remercié le comité de sélection pour son travail acharné et son dévouement.

Le prix Mandela a été créé par une résolution de l'Assemblée générale des Nations Unies en juin 2014 afin de distinguer les réalisations de ceux qui consacrent leur vie au service de l'humanité, en promouvant les objectifs et les principes des Nations Unies, tout en honorant la vie de Nelson Mandela et l'héritage de réconciliation, de transition politique et de transformation sociale.

Le comité de sélection présidé par le président de l'Assemblée générale, reçoit les candidatures d'une grande variété de sources, notamment des États membres des Nations Unies, des organisations intergouvernementales et des ONG.

Le prix est l'un des moyens par lesquels les Nations Unies commémorent la vie et l'héritage de Nelson Mandela, premier président sud-africain démocratiquement élu, et militant des droits de l'homme de longue date qui a contribué à mettre fin à l'ère de l'apartheid raciste dans le pays.

Le prix 2020 a été décerné juste avant la Journée internationale de Nelson Mandela, qui a lieu, chaque année, le 18 juillet.

FIN/ INFOSPLUSGABON/BLO/GABON2020

© Copyright Infosplusgabon