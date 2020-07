La France adopte un projet de loi pour restituer des biens culturels au Bénin et au Sénégal

18 Juillet 2020

Paris, France, 18 juillet (Infosplusgabon) – Le Conseil de ministres français a adopté, mercredi, un projet de loi relatif à la restitution de biens culturels au Bénin et au Sénégal conformément au discours du 28 novembre 2017 à Ouagadougou du président français, qui avait cité à cette occasion, parmi les enj

Le projet de loi autorise, par une dérogation limitée au principe essentiel d’inaliénabilité applicable aux collections publiques françaises, dans un délai maximal d’une année, la sortie des collections nationales pour transfert de propriété au Bénin, des vingt-six œuvres du trésor royal d’Abomey, conservées par le musée du Quai Branly-Jacques Chirac, à la suite de leur don aux collections nationales par le Général, Alfred Dodds (1842-1922).

Le transfert de propriété au Sénégal est un sabre, avec son fourreau, dit d’El Hadj Omar Tall, conservé par le Musée de l’Armée, à la suite de leur don à ce musée national par le Général Louis Archinard (1850-1932).

Le président français, Emmanuel Macron, au cours de son discours de novembre 2017 à Ouagadougou, avait affirmé la possibilité de restitutions d’œuvres des collections publiques françaises, afin de permettre à la jeunesse africaine d’avoir accès au patrimoine du continent en Afrique et non plus seulement en Europe.

« Ces restitutions s’inscrivent dans une démarche globale de refondation du partenariat culturel entre la France et l’Afrique, qui repose notamment sur le transfert d’expertise et de savoir-faire en matière patrimoniale », a indiqué le compte rendu du Conseil des ministres français.

La même source a souligné que le programme de travail conjoint avec le Bénin, signé par les deux parties à Cotonou, le 16 décembre 2019, permettra d’approfondir le dialogue sur les différents aspects de la coopération culturelle franco-béninoise (formation des experts, création de filières professionnelles, échanges d’expertises, soutien financier à la création ou à la rénovation de musées, etc.), destinée à représenter une référence en matière patrimoniale.

