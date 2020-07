Coronavirus : Six Etats africains parmi les pays bénéficiaires d'un projet de sensibilisation à la pandémie financé par l’UNESCO et l’UE

18 Juillet 2020

Paris, France, 18 juillet (Infosplusgabon) - L'UNESCO et l'Union européenne (UE) ont lancé un projet de sensibilisation pour renforcer la résilience des Etats face à la pandémie de la Covid-19.

Le projet qui s’étendra sur une période de 12 mois et dont le financement s’élève à 2,5 millions sera principalement alloué à l'Afghanistan, au Cameroun, à l'Ethiopie, à Haïti, à l'Irak, au Kenya, au Mozambique, au Sénégal et au Zimbabwe.

L'agence onusienne a déclaré, dans un communiqué de presse, vendredi soir, que le projet aidera les sociétés à relever le défi du manque d'informations fiables sur le coronavirus.

Le projet est réalisé au titre de « l'instrument européen contribuant à la stabilité et à la paix », qui fait partie des mesures d'aide exceptionnelles de l'UE dans le contexte de l'épidémie de la COVID-19».

Le projet vise à renforcer l'action de l'UNESCO en faveur de la liberté d'expression et de l'accès à des informations vérifiées de qualité.

Il s'appuie, en outre, sur les efforts initiaux de l'Organisation pour lutter contre la désinformation concernant la pandémie, a indiqué l'agence.

Le projet de l'UNESCO mettra sur pied des centres nationaux ou régionaux de ressources d'information en ligne pour les professionnels des médias, fournissant aux journalistes du contenu, des informations et des statistiques vérifiées sur la pandémie.

En outre, il mettra en œuvre des campagnes de sensibilisation sur les plateformes de médias sociaux, renforcera les réseaux nationaux et régionaux de vérification des faits.

Il soutiendra également les radiodiffuseurs publics et les stations de radio locales pour produire du contenu sur la pandémie et organiser des programmes de formation en ligne pour les journalistes.

La Directrice générale de l'UNESCO, Audrey Azoulay, s'est félicitée de la signature de cet accord, affirmant que "nos efforts pour garantir l'accès à des informations fiables et de haute qualité protègent non seulement les personnes contre une maladie mortelle, mais ils sont également un élément essentiel du renforcement de la paix".

Peu de temps après que la COVID-19 soit devenue une pandémie, l'UNESCO a lancé un cours en ligne ouvert et massif (CLMO), intitulé "Le journalisme dans le contexte de la pandémie : couvrir la Covid-19 maintenant et à l'avenir".

L'agence indique que 9 000 journalistes présents dans 160 pays ont participé au programme.

Il a été développé avec la Chaire UNESCO du Knight Center for Journalism in the Americas, l'Organisation mondiale de la santé et le Programme des Nations Unies pour le développement.

Il est dispensé en anglais, français, portugais et espagnol, et sera également disponible sous peu en arabe, chinois et russe.

