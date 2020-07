Au total 235 Tunisiens rapatriés de la Libye par vols aériens

18 Juillet 2020

Tunis, Tunisie, 18 juillet (Infosplusgabon) - Au total, 235 ressortissants tunisiens ont été rapatriés jeudi de la Libye par deux vols aériens partis respectivement des aéroports de Misratah et de Benghazi (220 et 1.050 km à l'est de Tripoli) vers l'aéroport international de Tunis-Carthage.

Des sources officielles ont indiqué ce vendredi que cette démarche s'inscrit dans la recherche de solutions à la situation des Tunisiens bloqués en Libye sur fond de la poursuite de la fermeture de la frontière entre la Tunisie et la Libye dans le cadre de la lutte contre le coronavirus et pour satisfaire la demande de la communauté tunisienne dans ce pays souhaitant regagner le pays.

Les autorités régionales de Tataouine, au sud de la Tunisie, ont décidé l'arrêt des rapatriements par le passage frontalier de Dhahabia-Wazzan jusqu'après la fête de l'Aide Adha (Tabaski), signale-t-on.

