La Mission de l'UE en Libye et HRW déplorent l'absence d'une enquête une année après la disparition de la députée Siham Sergewa

18 Juillet 2020

Tripoli, Libye, 18 juillet (Infosplusgabon) - La Mission de l'Union européenne en Libye et l'organisation Human Right Watch (HRW) ont déploré qu'un an après la disparition de la député libyenne enlevée devant son domicile à Benghazi (est), aucune enquête n'a été diligentée pour déterminer son sort ni présenter à la justice les auteurs de son rapt.

Dans un communiqué publié vendredi à l'occasion d'un année jour pour jour après la disparition de la députée Siham Sergewa, la Mission de l'UE a déclaré que ses appels à la libération de la députée Siham restaient sans réponse, ajoutant: "Nous n'avons pas encore entendu parler d'une enquête".

Elle a noté qu'aujourd'hui marque l'anniversaire d'un an de "l'enlèvement de Sergewa", la décrivant comme "l'une des voix féminines les plus éminentes en Libye", et soulignant que les autorités compétentes n'avaient pas répondu à leurs demandes de prendre la responsabilité et d'enquêter sur l'enlèvement de la femme, et de demander des comptes aux personnes impliquées dans l'incident, selon le communiqué.

"Son sort reste inconnu, et nous sommes de plus en plus préoccupés par sa sécurité et son rétablissement", a souligné la Mission européenne, considérant que l'incident était "une agression inacceptable et une tentative d'intimider d'autres femmes, journalistes et militants des droits de l'homme qui participent à la vie politique du pays".

Le communiqué a souligné le suivi continu de la Mission des cas disparitions, attaques forcées et autres contre des civils en Libye.

Le 17 juillet 2019, le contact avec la membre de la Chambre des représentants (Parlement) de la ville de Benghazi, Siham Sergewa, a été perdu des heures après son arrivée dans la ville du Caire en Egypte, lorsqu'il a été signalé que des hommes armés avaient attaqué sa maison et sa famille, avant de l'emmener dans un lieu inconnu, tandis que l'incident était largement condamné aux niveaux local et international.

Pour sa part, Human Rights Watch a appelé à une enquête sur l'enlèvement de la députée Siham Sergewa, par le biais du comité d'enquête du Conseil des droits de l'homme des Nations unies; dans le but d'enquêter sur les violations commises par toutes les parties en Libye, ajoutant que la Cour pénale internationale (CPI) a pour mandat d'enquêter sur les crimes de guerre, les crimes contre l'humanité et le génocide en Libye depuis 2011.

Le 22 juin, le Conseil des droits de l'homme a adopté une résolution soumise par la Mission d'Appui des Nations unies en Libye, prévoyant la formation d'un comité d'enquête immédiat pour enquêter sur les crimes et les violations graves des droits de l'homme en Libye.

L'organisation de défense des droits de l'homme basé à New York a déclaré, vendredi, dans un communiqué, que l'emplacement de Siham Sergewa reste inconnu depuis que des hommes armés l'ont enlevée de son domicile à Benghazi le 17 juillet 2019.

