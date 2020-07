Coronavirus : Africa CDC en quête de mesures radicales pour ralentir la propagation de la pandémie

18 Juillet 2020

Addis-Abeba, Ethiopie, 18 juillet (Infosplusgabon) - Les pays africains ont développé une réponse communautaire forte pour vaincre la pandémie de coronavirus (COVID-19), a-t-on appris jeudi auprès d'une source officielle.

Cette réponse intervient sous la forme des mesures de contrôle telles que le lavage, la désinfection des mains, le port du masque, les tests de dépistage, la recherche des contacts et le traitement.

Selon le directeur du Centre africain de contrôle des maladies (Africa CDC), Dr John Nkengason, la lutte contre le coronavirus requiert des mesures à plus long terme telles qu'un leadership fort au niveau communautaire et l'appropriation locale des mesures de contrôle du virus pour aplanir la courbe de transmission.

Alors que Africa CDC se félicite du leadership communautaire fort déployé pour combattre le coronavirus, il recherche également des mesures urgentes pour améliorer le dépistage, la recherche des contacts et le traitement rapides des patients.

Ces mesures ont été présentées depuis le début de la pandémie mais sont devenues encore plus urgentes maintenant que la plupart des pays font savoir qu'ils sont submergés par les nouveaux cas, avec des lits d'hôpitaux occupés et un personnel de santé également affecté par la pandémie.

S'exprimant à l'occasion de la conférence de presse hebdomadaire de l'Union africaine sur la réponse à la pandémie de coronavirus, Dr Nkengasong a dit que les mesures de contrôle telles que les tests de dépistage rapides et le renforcement de l'efficacité des mécanismes de dépistage pour donner rapidement les résultats sont essentielles pour réduire le rythme de propagation de la maladie.

Les hommes politiques et les dirigeants des gouvernements africains ont exprimé leur préoccupation face à la lenteur des tests et le délai écoulé entre l'analyse des échantillons et la transmission des résultats à la personne infectée, suffisamment long pour permettre à une personne toujours suspectée sans confirmation de propager davantage le virus.

“Nous devons accroître tous les outils de dépistage à notre disposition dans le cadre de notre réponse. Nous devons améliorer le délai de réponse afin qu'il soit réduit entre la collecte de l'échantillon et les résultats. Nous avons du chemin à parcourir", a déclaré Dr Nkengasong à la presse.

Il répondait ainsi aux déclarations selon lesquelles la population africaine commençait à s'énerver par rapport au port du masque, au lavage des mains et le maintien de la distance sociale en ne se serrant pas la main pour stopper la propagation du virus.

L'Afrique compte actuellement quelque 644 000 cas confirmés de coronavirus, dont 14 000 décès, soit un taux de mortalité de 2,2%.

Durant cette semaine, quelques 17 000 nouveaux cas, qui représentent une hausse de 23%, ont été signalés en Afrique, avec l'Afrique du Sud en tête avec 311 000 cas, a rapporté Africa CDC.

Concernant la fourniture des médicaments essentiels, matériels médicaux tels que l'équipement de protection individuelle, les masques pour le personnel de santé, les ventilateurs et les lunettes pour protéger les travailleurs de la santé, Dr Nkengasong a dit que le portail de l'UA a été installé pour faciliter le commerce et l'achat de ce matériel.

Au moins 22 des 55 pays ont eu recours à ce portail pour commander des fournitures médicaux essentiels à travers le système en ligne créé par l'UA pour atténuer le fardeau de la recherche de fournitures.

Le CDC de l'Union africaine a proposé d'accroître rapidement les tests et de prendre des dispositions pour le traitement des patients.

Pour Dr Nkengasong, afin de rendre la technologie des tests plus rapidement disponibles, le CDC explore la possibilité d'utiliser les tests antigéniques et non la méthode actuelle utilisée dénommée test de réaction en chaîne par polymérase (PCR), qui est plus lente et plus cher.

D'après le directeur de Africa CDC, l'utilisation des tests de détection d'antigène est probablement moins chère et plus facile à décentraliser que le PCR actuel, qui exige plus de temps avant de produire les résultats.

Les premiers résultats sont délivrés entre 24 et 48 heures après la collecte de l'échantillon.

Selon Dr Nkengasong, la dépendance au système de test PCR qui requière l'usage de réactifs, les produits que l'on met dans un test PCR et qui interviennent dans les réactions chimiques pour révéler la présence du virus, serait réduite grâce aux tests de détection d'antigène.

Une étude réalisée par le personnel du CDC et présentée durant un récent sommet de l'UA sur le genre à Addis-Abeba, montrent que le virus a continué de se propager rapidement durant le confinement total.

Elle a révélé que 15 millions de cas supplémentaires seront enregistrés à travers l'Afrique tous les trois mois durant le confinement.

La même étude de modélisation a également souligné que les confinements et leur impact sur les secteurs de la santé en Afrique provoqueraient quelque 42 240 décès supplémentaires chez les enfants de moins de cinq ans et 2 030 autres décès tous les mois du fait de l'interruption des services de santé maternelle dans les hôpitaux.

A titre d'exemple, la maternité Pumwani à Nairobi a été fermée durant une semaine après que 41 agents, dont 22 personnel de soutien, ont été testés positifs au coronavirus, a fait savoir Patrick Amoth, directeur général du ministère de la Santé du Kenya.

