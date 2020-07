La Banque mondiale approuve un crédit AID d’un montant de 125 millions de dollars pour améliorer l'enseignement secondaire au Cameroun

17 Juillet 2020

Washington, Etats-unis, 17 juillet (Infosplusgabon) - Le Conseil d'administration de la Banque mondiale a approuvé un crédit de 125 millions de dollars américains de l'Association internationale de développement (AID) pour accroître l'accès équitable à un enseignement secondaire général de qualité et pour renforcer les programmes de développement des compétences, en particulier pour les filles au Cameroun.

« Ce projet porte le nom de projet d'enseignement secondaire et de développement des compétences de première génération au Cameroun, l’accent étant mis en particulier sur les filles. Le Cameroun a bien progressé dans l'extension de l'enseignement primaire, mais il reste confronté à des défis en termes de fourniture d'une éducation de qualité, en particulier au niveau secondaire », a indiqué Said Abdoulaye Seck, directeur national de la Banque mondiale pour le Cameroun.

« L’objectif est d'aider à augmenter le nombre d'élèves inscrits dans les écoles secondaires générales ciblées, ainsi que le nombre de filles scolarisées dans les écoles situées dans les zones défavorisées, et d'augmenter le nombre de diplômées qui sont employées ou qui travaillent pour leur propre compte après la fin de la formation ».

La Banque a indiqué, vendredi, dans un communiqué de presse, que le projet de développement de l’enseignement secondaire et des compétences contribuera à améliorer l'accès équitable à un enseignement secondaire général de qualité : plus précisément, il aidera à inscrire 300.000 élèves, en particulier les filles vivant au sein des zones défavorisées, dans des écoles secondaires générales ciblées qui respectent les normes essentielles pour l'environnement d'apprentissage.

L'opération complètera également le projet d'autonomisation des femmes du Sahel et de la dividende démographique (SWEDD) en soutenant les filles inscrites dans les écoles situées dans les régions qui ne sont pas ciblées par le projet SWEDD, ainsi qu'en accordant des exemptions de frais de scolarité aux filles issues de familles démunies dans les quatre régions ciblées.

« Bon nombre des défis auxquels sont confrontés les systèmes d'enseignement secondaire et de développement des compétences sont aggravés par la crise de la COVID-19, a déclaré Yevgeniya Savchenko, spécialiste de l'éducation et chef de l'équipe spéciale. « Ce projet offre la possibilité de construire un système éducatif plus efficace, inclusif et résilient».

Le projet soutiendra également le secteur de l'enseignement secondaire général en améliorant la qualité de l'environnement d'apprentissage et en renforçant les capacités des chefs d'établissement et des nouveaux enseignants. En outre, il renforcera le développement des compétences en améliorant la qualité et la pertinence des programmes de développement des compétences et en élargissant l'accès aux programmes de développement des compétences adaptées au marché du travail.

