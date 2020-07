Guérison du coronavirus d'une octogénaire en Libye

17 Juillet 2020

Tripoli, Libye, 17 juillet (Infosplusgabon)- Une femme de 85 a été déclarée vendredi entièrement guérie du coronavirus, a annoncé le Comité de lutte contre la pandémie du Covid-19 de la municipalité de Khomes (120 km est de Tripoli), assurant que c'est le sixième cas de guérison dans la ville.

L'octogénaire était en soins de santé au centre de confinement "2" de la ville de Khomes, a indiqué la même source qui précise que les résultats de deux échantillons prélevés lors de sa période de quarantaine, ont été négatifs.

Le Comité de lutte contre le coronavirus a précisé, dans son bulletin quotidien, que la situation épidémiologique dans la municipalité est stable, car aucun nouveau cas d'infection à coronavirus ou de contact n'a été enregistré sur cinq jours, notant les efforts du personnel médical et administratif pour suivre les cas et répondre à tous leurs besoins avec le soutien des autorités locales pour fournir les besoins pour les patients en confinement ainsi que les services de nettoyage et d'hygiène.

La municipalité de Khomes a enregistré, jusqu'à présent, 12 cas confirmés de Coronavirus, dont six cas actifs, dont quatre en confinement à domicile et deux dans le centre de quarantaine, tandis que les cas de guérison du virus ont atteint six et aucun décès n'a été enregistré.

Le nombre total d'infections confirmées au coronavirus en Libye atteint 1636 cas, dont 1215 cas actifs, 45 décès et 376 guérisons.

FIN/ INFOSPLUSGABON/AAZ/GABON2020

© Copyright Infosplusgabon