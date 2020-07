Mandat d’arrêt international contre l’ancien Premier ministre togolais Gabriel Messan Agbéyomé Kodjo

17 Juillet 2020

Lomé, Togo, 17 juillet (Infosplusgabon) - L'ancien Premier ministre togolais, Gabriel Messan Agbéyomé Kodjo, est sous le coup d'un mandat d'arrêt international, lancé contre lui suite aux problèmes post-électoraux liés à la proclamation des résultats de la présidentielle du 22 février dernier donnant Faure Gnassingbé vainqueur avec 70,78 pc des votes, a-t-on appris ce vendredi, de bonnes sources à Lomé.

La justice togolaise a lancé ce mandat d’arrêt après son refus de se présenter à une convocation du Doyen des juges d’instruction et une supposée fuite du pays.

Convoqué le 10 juillet dernier, il ne s'est pas présenté et n’a plus donné signe de vie, alors qu’il avait animé une conférence de presse la veille.

Il lui est également reproché de n’avoir pas respecté les conditions du contrôle judiciaire dont il fait l’objet depuis avril, suite à son arrestation manu militari, le 23 avril dernier, par des éléments du Service central de recherche et d’investigation criminelle (SCRIC) de la Gendarmerie.

Il est inculpé pour "troubles aggravés à l’ordre public, diffusion de fausses nouvelles, dénonciations calomnieuses et atteinte à la sécurité intérieure de l’Etat".

La justice lui reproche de s’être autoproclamé président contre l’avis des institutions compétentes en la matière et d’avoir nommé un Premier ministre, de s’être adressé aux forces armées et de défense en usurpant le titre de chef de l’Etat, d’avoir créé un site web officiel du gouvernement, etc.

L’affaire a démarré peu avant les résultats de la présidentielle du 22 février dernier plébiscitant Faure Gnassingbé avec 70,78 pc des voix devant Agbéyomé Kodjo, avec 19,45 pc; elle suit désormais son cours en justice.

L’ex-Premier ministre, rappelle-t-on, refuse de reconnaître la victoire du président sortant, s’est autoproclamé président et a procédé à la nomination d’un Premier ministre.

