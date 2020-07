Discussions à Rome entre Aguila Saleh et Luigi di Maio sur la reprise de la production de pétrole et d'un cessez-le feu en Libye

15 Juillet 2020

Tripoli, Libye, 15 juillet (Infosplusgabon) - Le ministre italien des Affaires étrangères, Luigi di Maio, a discuté, lors de sa rencontre avec le président du Parlement libyen, Aguila Saleh, au siège du ministère à Rome, de la possibilité de la reprise de la production et de l'exportation du pétrole libyen, assurant de la poursuite des efforts de son pays pour parvenir à un cessez-le-feu en Libye.

L'entretien de mardi entre MM. di Maio et Saleh a permis, selon un communiqué publié mercredi par le ministère italien des Affaires étrangères, de réaffirmer "l'engagement de faire des efforts pour lancer un dialogue global libyo-libyen, afin de trouver une solution politique à la crise".

Le chef de la diplomatie italienne a estimé que "Aguila Saleh apportera une contribution importante à la réalisation de ces objectifs", soulignant "les efforts de l'Italie dans le cadre du processus de Berlin, pour le cessez-le-feu en Libye".

Concernant le pétrole, M. di Maio a souligné, à cet égard, que "la reprise immédiate de l'exploitation des ressources naturelles libyennes aura un impact positif, non seulement sur l'économie du pays et le bien-être des Libyens, mais aussi sur les perspectives de négociations dans les domaines politique et sécuritaire".

Auparavant le président du Parlement libyen, Aguila Saleh, avait rencontré le président du Parlement italien, Roberto Fico, lors de sa visite à Rome, à l'invitation du ministre des Affaires étrangères, Luigi di Maio.

Des contacts intensifs sont en cours actuellement impliquant plusieurs pays, en vue de la reprise de la production pétrolière en Libye, en arrêt depuis janvier, en prélude à une désescalade en vue de la reprise du processus politique pour parvenir un cessez-le-feu permanent et à un règlement de la crise.

