Un nouveau charnier découvert à Tarhouna en Libye

Tripoli, Libye, 15 juillet (Infosplusgabon) - Un nouveau charnier a été découvert mardi dans la ville de Tarhouna, au Sud de Tripoli, a annoncé le comité chargé de rechercher les charniers dans la ville.

Selon un communiqué du ministère de la Justice du Gouvernement d'union nationale, le charnier a été découvert, grâce à l'utilisation de procédés scientifiquement approuvés, sous la supervision directe de médecins légistes.

"Après avoir localisé, photographié et documenté les corps, les médecins les ont placés dans des sacs spéciaux, numérotés et marqués avec des signes et des indications, mesurés et déterminés dans différentes directions", a précisé le communiqué.

On note que le comité chargé de rechercher les charniers dans la ville de Tarhouna, qui travaille sous la supervision du bureau du procureur général, va continuer son travail de recherche et d'extraction jusqu'à ce que tous les lieux spécifiés pour les charniers de la ville soient terminés.

Plusieurs charniers portant sur plus de 200 corps ont été découverts depuis le 5 juin dernier, date de la défaite des forces du maréchal Khalifa Haftar à Tarhouna, leur dernier bastion dans la région Ouest.

La Cour pénale internationale (CPI) a accepté la requête du Gouvernement d'union nationale d'envoyer une équipe pour mener des enquêtes sur les crimes qui se sont produits à Tarhouna, rappelle-ton.

