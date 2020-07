Le M5-RFP demande la mise en place d'une commission d'enquête internationale indépendante au Mali

15 Juillet 2020

Bamako, Mali, 15 juillet (Infosplusgabon) - Le Mouvement du 5 juin-Rassemblement des forces patriotiques (M5-RFP), à l'origine des manifestations contre le régime malien, qui ont fait 11 morts et plus de 120 blessés, a demandé la mise en place d’une commission d’enquête internationale indépendante afin de situer les responsabilités dans les tueries.

Selon un communiqué lu, mardi, à la Télévision nationale, le M5-RFP entend poursuivre sa lutte dans le respect de toutes les consignes explicitées dans les dix commandements de la désobéissance civile, le 10 juillet dernier, jusqu'à la satisfaction de sa principale revendication, la démission du président Kéita et de son régime qu'il accuse de"mauvaise gouvernance et de" mauvaise gestion" de la crise multiforme (sécuritaire, sociale, institutionnelle et de l'éducation) que connait le Mali.

Les leaders du M5-RFP accusent les Forces spéciales anti-terroristes (FORSAT) et des éléments de répression parallèle, "de mener, depuis les 10 et 11 juillet mais surtout dans la nuit du 11 au 12 juillet 2020, des opérations commando avec des consignes claires: réprimer et tuer pour étouffer la revendication populaire", exigeant la démission du président de la République et de son régime.

Selon le communiqué, "ces forces de répression ont utilisé de façon systématique des armements de guerre et tiré à balles réelles sur les manifestants à mains nues se trouvant dans les sièges des organisations politiques du M5-RFP, dans les domiciles privés et dans les lieux de culte, notamment dans ceux de l’imam Mahmoud Dicko (autorité morale de la contestation), avec plus d’une vingtaine de morts et des centaines de blessés enregistrés".

Selon le communiqué, les responsables politiques, civils et syndicaux du M5-RFP ont été pourchassés et arrêtés nuitamment à leurs domiciles jusque dans les sièges des organisations politiques, qui ont été mises à sac en violation de la charte des partis et de leurs droits les plus élémentaires par les FORSAT illégalement détournées de leurs mission et par des milices déguisées et infiltrées dans les rangs des forces régulières.

Le Mouvement a demandé l’ouverture d’une commission d’enquête internationale indépendante afin de situer toutes les responsabilités des massacres et exécutions en cours.

Dans le communiqué, le M5-RFP reproche au président Kéita, au pouvoir depuis 7 ans, d’avoir abrogé le décret de nomination des membres de la Cour constitutionnelle "tout en laissant entière, la crise de légitimité de l’Assemblée nationale créée par ladite Cour ainsi que les questions de fond liées à la violation des principes républicains et démocratiques, à la corruption, à la gouvernance oligarchique et ploutocratique".

Les leaders du M5-RFP précisent que la crise actuelle n’est pas qu’une crise post-électorale, "mais une crise de la gouvernance mettant en jeu la survie même du Mali", estimant que les propositions faites par le président de la République induisent qu’un président de Parlement dont l’élection est contestée puisse designer au sein de la Cour constitutionnelle des juges censés statuer sur la régularité de sa propre élection.

Le M5-RFP a donc engagé ses militants à poursuivre la lutte dans le respect de toutes les consignes explicitées dans le document intitulé "les dix commandements de la désobéissance civile" en date du 10 juillet 2020.

Vendredi prochain, le Mouvement, qui regroupe des partis politiques surtout de l'opposition et des organisations de la société civile, prévoit d'organiser une grande cérémonie d’hommage aux manifestants morts à la Place de l’Indépendance, au centre de Bamako.

