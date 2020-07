Deux présumés terroristes arrêtés par la sécurité tunisienne

15 Juillet 2020

Tunis, Tunisie, 15 juillet (Infosplusgabon) - Les unités de la sécurité tunisienne ont arrêté, mardi, deux présumés terroristes dans la ville de Bekalta, à 183 km au Sud de Tunis, a annoncé une source sécuritaire tunisienne.

Un des individus arrêtés a déjà été condamné pour des activités "terroristes", signale-t-on.

Par ailleurs, a-t-on appris, la chambre criminelle du tribunal de première instance spécialisée dans les affaires liées au terrorisme a renvoyé mardi l'audience sur l'attaque contre la ville de Ben Guerdane, dans la région de Medenine, au 20 novembre prochain.

Les accusés dans cette affaire sont au nombre de 73 dont 57 en état d'arrestation, 09 en fuite et les autres comparaissant libres.

L'attaque contre la ville de Ben Guerdane, frontalière avec la Libye, a eu lieu à l'aube du 7 mars 2016, quand des groupes présumés terroristes ont tenté d'attaquer la caserne militaire et des sites des forces de sécurité en renfort dans cette région menacée par l'incursion de djihadistes venant de Libye.

Elle s'est soldée par la mort d'au moins 36 assaillants et l'arrestation de 07 autres et 18 membres des forces de l'ordre et des civils tunisiens ont également été tués, rappelle-t-on.

