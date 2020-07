Troisième réunion du comité tunisien chargé du suivi de la coopération avec le COMESA

15 Juillet 2020

Tunis, Tunisie, 15 juillet (Infosplusgabon) - Le comité national tunisien chargé du suivi de la coopération avec le Marché commun de l'Afrique orientale et Australie (COMESA) a insisté, mardi lors de sa troisième réunion, sur la nécessité de mettre en place une stratégie globale pour accompagner l'adhésion de la Tunisie à cet espace économique.

Les membres du comité ont affirmé lors de la réunion présidée par le ministre tunisien du Commerce, Mohamed Msilini, la nécessité pour cette stratégie de prendre en compte les aspects logistiques, de financement et la mise en place de politiques d'évaluation, indique un communiqué du ministère tunisien du Commerce publié dans son site internet.

Le comité s'est penché, lors de cette réunion, sur les décisions, les mesures et les activités qui ont été prises pour exécuter l'accord du COMESA et les avantages liées à l'adhésion de la Tunisie à ce marché. Ce comité est la structure chargée d'exécuter les engagements de la Tunisie et le suivi de la coopération avec ce regroupement régional dans tous les domaines, signale-t-on.

La Tunisie est devenue membre du COMESA en juillet 2018 lors du sommet des chefs d'État et de gouvernement des pays membres tenu à Lusaka. Le Parlement tunisien a approuvé l'accord le 27 mars 2019, rappelle-t-on.

