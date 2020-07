La BAD soutient le secteur hospitalier et contribue à l'amélioration de l'accès aux soins de qualité en Ouganda

15 Juillet 2020

Kampala, Ouganda, 15 juillet (Infosplusgabon) - Le projet pour l'amélioration de la qualité des services sanitaires à l'hôpital Mulago et dans la ville de Kampala, la capitale ougandaise (MKCCA), réalisé entre la période de 2012 et 2019, a rendu possible la construction et la rénovation de plusieurs hôpitaux et l'amélioration de l'accès des populations aux soins sanitaires de qualité à des coûts abordables, d'après la BAD.

Selon un rapport publié sur son site internet, la Banque africaine de développement a indiqué que ces deux nouveaux hôpitaux de référence d'une capacité de 340 lits, au total, ont été ouverts, accroissant ainsi l'accès aux services de soins sanitaires dans la ville métropolitaine de Kampala, la capitale ougandaise.

Le communiqué renseigne également qu'un troisième hôpital situé à Mulago, qui est le principal hôpital de référence du pays, a été rénové et équipé de manière extensive. L'hôpital est ainsi opérationnel depuis la date du 31 décembre 2019.

En plus de cela, un plan directeur visant à rationaliser la fourniture des services au centre hospitalier de Mulago a été adopté pour renforcer l'efficacité et l'effectivité des services dispensés.

Le projet MKCCA, financé pour un montant de 76 millions de dollars américains par la Banque africaine de développement, a contribué à la formation de 3022 travailleurs sanitaires, y compris 400 professionnels de services cliniques des hôpitaux et 150 cadres moyens et supérieurs, dont 35 pour cent sont des femmes.

Ces renforcements subis par les personnels hospitaliers, ont, en effet, renforcé la capacité des hôpitaux à fournir des soins sanitaires de qualité.

"Ces capacités seront renforcées avec l'achèvement de la mise en œuvre du système de gestion intégré des hôpitaux qui permettra plus tard une automatisation totale des services au niveau des trois hôpitaux", d'après un rapport sur l'achèvement du rapport, rédigé par l'équipe conduite par Peter Ogwang, économiste en chef au niveau de la Banque mondiale.

"Le projet a réalisé son objectif de développement, qui était l'amélioration de l'accès aux services sanitaires de qualité et à des coûts abordables pour les populations de la région métropolitaine de Kampala. Les objectifs fixés par rapport aux résultats du projet et ceux relatifs aux produits ont été réalisés", indique le rapport.

On signale que le projet MKCCA a contribué aux efforts visant à améliorer la fourniture de services sanitaires de qualité dans la région métropolitaine de Kampala. "Mais, au regard de l'accroissement de la population dans la région métropolitaine, il est nécessaire de faire des investissements supplémentaires pour consolider ces résultats", plaide le rapport de la BAD.

