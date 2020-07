La France soutient les recommandations de la CEDEAO pour régler la crise au Mali

15 Juillet 2020

Paris, France, 15 juillet (Infosplusgabon) – La Quai d’Orsay a appelé les principaux acteurs de la crise malienne à adopter les recommandations formulées par la mission de la Commission économique des États de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO) après une visite au Mali où elle a rencontré les différents belligérants.

« La France a pris note des annonces du président de la République malienne samedi soir. Elle rappelle son soutien à la mission de bons offices de la CEDEAO et aux recommandations qu’elle a formulées. Elle encourage vivement les parties concernées à aller dans ce sens », a déclaré vendredi, le Quai d’Orsay.

La même source a réitéré la solidarité de la France avec le peuple malien et a appelé les parties en conflit à privilégier de toute urgence le dialogue pour trouver une solution durable à la crise politique et sociale que traverse le pays.

Une mission ministérielle de la CEDEAO conduite par Kalla Ankourao, ministre des Affaires étrangères du Niger et président du Conseil des ministres de la CEDEAO, s’est rendue, fin juin au Mali et a recommandé, après des rencontres avec les différents protagonistes maliens, de rétablir un climat de confiance renouvelée entre les parties maliennes, d'éviter la violence comme moyen de règlement de crise et de privilégier le dialogue et préserver les Institutions de la République afin de maintenir la stabilité du pays et d’éviter le chaos institutionnel aux conséquences imprévisibles et désastreuses pour la paix et la stabilité du Mali et de la sous-région.

La mission a recommandé également la mise en place d'un gouvernement consensuel d’union nationale tenant compte des recommandations du Dialogue National Inclusif, l’accélération de la mise en œuvre de l’Accord pour la Paix et la Réconciliation au Mali, issu du processus d’Alger, la mise en œuvre des conclusions du Dialogue National Inclusif ainsi que des réformes prévues concernant la Constitution et le Code électoral et envisager une relecture des textes régissant la Cour constitutionnelle.

Depuis plus d’un mois, rappelle-t-on, le Mali traverse une crise politique avec des manifestations conduites sous l’impulsion de l’Imam Mahmoud Dicko, des partis d'opposition et la société civile avec le Mouvement M5 contre le pouvoir du Président Ibrahim Boubakar Kéita.

La France, qui a condamné les violences intervenues les 10 et 11 juillet à Bamako, a rappelé son attachement au droit de manifester pacifiquement et au respect des institutions.

Les manifestants dénoncent l'impuissance des autorités maliennes face à l'insécurité, la crise économique, les conditions de la tenue des législatives et la décision de la Cour constitutionnelle qui a recalé des candidats déclarés vainqueurs en falsifiant des résultats, dont une dizaine au profit du parti du Président IBK.

