Soudan : La MINUAD profondément préoccupée par les incidents violents au Darfour Nord

15 Juillet 2020

Khartoum, Soudan, 15 juillet (Infosplusgabpon) - La mission de maintien de la paix des Nations Unies au Darfour (MINUAD) a déclaré, mardi, qu'elle est profondément préoccupée par les violents incidents qui ont éclaté dans la ville de Kutum, le 12 juillet, et par l'attaque par des hommes armés non identifiés du camp de personnes déplacées de Fata Borno, dans la matinée du 13 juillet 2020, qui a fait neuf morts et 20 blessés parmi les personnes déplacées.

Dans un communiqué publié ici, la mission a déclaré qu'elle "condamne les pertes en vies humaines et les blessures et regrette les dommages physiques causés aux bâtiments gouvernementaux et aux propriétés privées par ces actes de violence".

Le communiqué a fait valoir que si les saisons agricoles au Darfour ont été témoins de tels événements dans le passé, il est regrettable que ces incidents aient eu lieu alors que le gouvernement de transition du Soudan et les mouvements armés étaient sur le point de conclure des négociations censées apporter la paix et la stabilité à la région du Darfour et à l'ensemble du Soudan.

La mission a travaillé en étroite collaboration avec les autorités et les communautés soudanaises concernées pour apaiser les tensions afin d'éviter de nouvelles pertes de vies humaines.

Le communiqué a indiqué qu'elle avait, en outre, envoyé des unités de police constituées supplémentaires dans la région, intensifié les patrouilles dans et autour des points chauds afin d'assurer la sécurité et la protection des personnes déplacées.

La mission a également engagé les chefs de communautés, les exhortant, ainsi que toutes les parties, à faire preuve de retenue.

Une équipe de patrouille de la MINUAD de Kutum a réussi à entrer, le 13 juillet, dans le camp de personnes déplacées de Fata Borno et a récupéré les restes de neuf personnes et a trouvé 20 blessés.

La FPU de la mission a évacué les blessés par la route vers le site de l'équipe de Kutum, où ils ont été admis à l'hôpital de niveau 1 pour la nuit, afin d'être stabilisés et évalués.

Elle a indiqué que, à la demande du gouvernement, la MINUAD avait envoyé une équipe médicale aérienne à Kutum pour stabiliser et évacuer 13 personnes gravement blessées vers Fashir.

"La Mission continue à travailler en étroite collaboration avec les autorités compétentes au niveau local, étatique et fédéral pour rétablir le calme et prévenir de nouvelles éruptions de violence dans sa zone de responsabilité", indique le communiqué.

