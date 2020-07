La société africaine de financement du logement, Shelter Afrique, est sur le point de faire un retournement complet

15 Juillet 2020

Nairobi, Kenya, 14 juillet (Infosplusgabon) - La société de financement du développement de l'habitat en Afrique, Shelter Afrique, s'achemine vers une reprise complète de ses activités après avoir annoncé une réduction massive de ses pertes d'exploitation, ont déclaré, lundi, les dirigeants de la société.

La société a réduit sa perte d'exploitation à 590.000 dollars américains en 2019, en baisse par rapport à la perte de 9,23 millions de dollars américains enregistrée en 2018, ce qui représente une baisse de 94% d'une année sur l'autre, a déclaré le président de Shelter Afrique, le Dr Steve Mainda.

Steve Mainda, président de Shelter Afrique, a déclaré que malgré la perte minimale, la société avait mis le passé désastreux derrière elle et a réussi à se redresser pour devenir financièrement viable.

"Des pratiques de gouvernance d'entreprise améliorées, soutenues par un conseil d'administration fort, diversifié, compétent et éthique, une gestion des risques d'entreprise solide, un nouveau modèle d'entreprise et des plans de restructuration de la dette ont joué un rôle clé dans l'accélération du processus de redressement", a déclaré le Dr Mainda.

Le directeur général de Shelter Afrique, Andrew Chimphondah, a déclaré que la société avait prévu un retour à la viabilité financière d'ici 2020 et une viabilité financière globale d'ici 2023.

"Le retour à la stabilité financière comme indiqué par une réduction significative de notre perte d'exploitation en 2019 est une indication que la stratégie de redressement a été à la fois réussie et efficace", a déclaré M. Chimphondah.

Il a ajouté qu'avec le début des engagements de prêts menant à des déboursements sur la solide réserve de prêts de 501,30 millions de dollars américains à partir de 2020 et au-delà, la société était prête à revenir à la rentabilité et à fournir des rendements aux 46 actionnaires.

M. Chimphondah a déclaré qu'avec l'amélioration des performances financières en 2019 et la conclusion de l'accord de restructuration de la dette (DRA) avec les huit prêteurs mondiaux, la société était optimiste quant au retour à la pleine viabilité financière à partir de 2020.

La société a maintenu une forte position de liquidité avec un solde de trésorerie de 56,97 millions de dollars américains, clôturant l'année avec un ratio de liquidité de 29%, soit 14 points de pourcentage au-dessus de la limite minimale de 15% de la politique.

Cette forte liquidité a été obtenue grâce à l'augmentation du capital social des actionnaires et au recouvrement des prêts non productifs.

Un total de 9,79 millions de dollars américains a été reçu au cours de l'année, ce qui a augmenté le capital libéré total de 8%, passant de 130,65 millions de dollars US en 2018 à 140,64 millions de dollars américains en 2019.

De même, les fonds des actionnaires ont augmenté de 8%, passant de 106 millions de dollars américains en 2018 à 115 millions de dollars américains en 2019, en raison des nouvelles souscriptions de capital.

La Société a également enregistré une réduction significative des frais d'intérêt de 33%, passant de 9,98 millions de dollars américains en 2018 à 6,70 millions de dollars américains en 2019, suite à une diminution de 39% des emprunts, qui sont passés de 116,77 millions de dollars américains en 2018 à 71,66 millions de dollars américains en 2019.

"Malgré les graves conséquences de la pandémie de la COVID-19, nous pensons que cela reste réalisable. Nous nous concentrerons sur notre ambition stratégique immédiate d'atteindre plus d'un milliard de dollars américains en financement du logement, directement et par le biais de fonds mobilisés et obtenus auprès de tiers.

Les six principaux domaines d'intervention après la pandémie de la COVID-19 seront la mobilisation de capitaux, la continuité des activités, le réalignement des coûts, le repositionnement stratégique, l'affinement du modèle commercial et la transformation numérique", a déclaré M. Chimphondah.

