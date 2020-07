African Risk Capacity Insurance embauche Jennifer Blanke, l'ancienne vice-présidente de la BAD

15 Juillet 2020

Johannesburg, Afrique du Sud, 15 juillet (Infosplusgabon) - L'ancienne vice-présidente de la Banque africaine de développement (BAD) pour l'agriculture, Jennifer Blanke, a été nommée au conseil d'administration de l'assureur contre la sécheresse et le changement climatique (African Risk Capacity Insurance, ARC ) soutenu par l'Union africaine, a annoncé le cabinet.

Jusqu'à récemment, Mme Blanke était la vice-présidente de la BAD pour l'agriculture, le développement humain et social, basée à Abidjan, en Côte d'Ivoire, où elle était responsable de la supervision de la stratégie, des prêts et de la programmation d'une part importante des activités de la Banque.

M. Abdoulie Janneh, le président par intérim du conseil d'administration de l'ARC Limited, a déclaré que depuis sa création, l'ARC a attiré des professionnels de classe mondiale à son conseil d'administration en progression pour devenir le partenaire d'assurance du développement de choix dans la fourniture de solutions innovantes de gestion des risques de catastrophes pour la résilience climatique en Afrique.

M. Janneh a déclaré que Mme Blanke apporte des références précieuses qui seront mises à profit pour produire des résultats encore plus solides pour nos États membres.

Avant de rejoindre la BAD, Mme Blanke était économiste en chef du Forum économique mondial (FEM) à Genève, où elle supervisait les activités et les analyses économiques, en plus de représenter le FEM pour les principales questions économiques mondiales (avec un accent sur le développement économique et la croissance inclusive). Elle a aussi travaillé comme consultante en gestion dans le secteur bancaire et financier pour l'Eurogroup (groupe Mazars) à Paris.

L'ARC Ltd est une filiale financière de l'African Risk Capacity (ARC), qui est une agence spécialisée de l'Union africaine créée pour aider les États membres à faire face aux conséquences des catastrophes naturelles sur les personnes vulnérables.

L'ARC transfère les capacités de gestion des risques météorologiques et autres risques de catastrophes naturelles aux gouvernements, leur permettant ainsi de renforcer leur résilience et de mieux planifier, préparer et répondre aux événements extrêmes.

Créée par le DFID britannique et le BMZ allemand par l'intermédiaire de la KFW, ARC Ltd est une société d'assurance mutuelle qui sera à terme entièrement détenue par des souverains africains.

Mme Blanke a déclaré qu'elle était ravie de rejoindre le conseil d'administration d'ARC Ltd et d'apporter son soutien pour en faire une institution financière africaine pleinement viable au service du développement de l'Afrique.

"Je suis convaincue que le travail de l'ARC ouvre la voie à une approche beaucoup plus durable de la gestion des risques de catastrophe à travers l'Afrique", a-t-elle déclaré.

En plus de six ans d'opérations, 56 polices ont été signées par les États membres de l'ARC avec 83 millions de dollars américains de primes payées pour une couverture d'assurance cumulative de 641 millions de dollars américains et la protection de 64,1 millions de personnes vulnérables dans les pays participants.

De ce montant, ARC Ltd a versé 60 millions de dollars aux gouvernements du Sénégal, de la Mauritanie et du Malawi, à la suite d'épisodes de sécheresse en 2014, 2015 et 2019.

Ces fonds ont permis d'aider plus de 2. 480.500 personnes dont les moyens de subsistance dépendent de l'agriculture, empêchant ainsi la perte de gains de développement durement acquis, en plus de 1.295.189 têtes de bétail.

Les gouvernements ont utilisé les fonds de l’ARC Ltd pour augmenter les transferts d'argent, subventionner les aliments pour le bétail, reconstituer les réserves alimentaires épuisées et distribuer des denrées alimentaires d'urgence.

