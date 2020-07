Les forces de sécurité tunisiennes en alerte maximale le long de la frontière avec la Libye

13 Juillet 2020

Tunis Tunisie, 13 juillet (Infosplusgabon) - Les forces de sécurité et militaire tunisiennes, déployées le long des frontières maritimes et terrestres entre la Tunisie et la Libye, sont en alerte maximale après le retour des troubles dans la région ouest de la Libye, marquées par des frappes menées par des avions contre la base aérienne d'Al Watya, proche de la frontière tunisienne, a annoncé dimanche une source sécuritaire tunisienne.

Des renforts sécuritaires et militaires ont été acheminés et déployés le long de la frontière afin de faire face à toutes les éventualités, a précisé la même source, affirmant que la situation sécuritaire est totalement sous contrôle. Les forces armées ont multiplié les vols de reconnaissance aérienne le long des frontières terrestres et maritimes, a ajouté la source qui n'a cependant pas précisé l'identité des auteurs des frappes aériennes contre la base d'Al Watya.

