Deux civils blessés dans l'explosion d'une nouvelle mine au sud de Tripoli en Libye

13 Juillet 2020

Tripoli, Libye, 13 juillet (Infosplusgabon) - Deux personnes ont été blessées dans l'explosion d'une mine à Aïn Zara, au sud de Tripoli, annonce-t-on dimanche de sources concordantes, illustrant la persistance des risques liés au engins explosifs plantés par les forces de Haftar après leur défaite dans la périphérie de la capitale libyenne.

L'opération militaire "Volcan de la colère", affiliée au gouvernement d'union nationale, a indiqué que deux personnes ont été blessées dans l'explosion de mine dans la région d'Aïn Zara.

Samedi, le Centre de la médecine de soutien sur le terrain, a annoncé que "deux frères ont été blessés à la suite de l'explosion d'une mine dans la région d'al-Kabayliya à Ain Zara vendredi, et ils ont été transférés à l'hôpital universitaire de Tripoli pour y être soignés".

On rappelle que l'opération Volcan de la Colère a annoncé que le colonel Abderrazzak Idris a été blessé à la suite d'une explosion en série d'une mine à fragmentation ayant conduit à une amputation de la jambe.

Les quartiers résidentiels au sud de Tripoli et la route de l'aéroport ont été le théâtre de nombreux incidents d'explosion de mines qui ont coûté la vie à des personnes déplacées qui sont rentrées chez elles et à des membre des équipes du génie militaire lors du démantèlement de ces mines plantées par les forces de Haftar.

La Mission d'Appui des Nations unies en Libye (UNSMIL) a recensé 75 victimes civiles et 55 travailleurs du déminage au cours des cinq dernières semaines, qui sont tous tombés dans des pièges, notamment des engins explosifs improvisés, des mines antipersonnels et des restes explosifs de guerre dans et autour des zones résidentielles du sud de Tripoli.

Le 25 juin, le Centre libyen pour les actes liés aux mines et restes de guerre a annoncé que le nombre de victimes de mines et d'engins explosifs au sud de la capitale, Tripoli, et de la ville de Syrte, a atteint 127 victimes, dont quatre femmes, entre le 22 mai et le 22 juin.

