La Libye a perdu 6,452 milliards de dollars en raison du blocage des sites pétroliers

Tripoli, Libye, 13 juillet (Infosplusgabon) - La fermeture de sites pétroliers en Libye a entraîné des pertes de 6,452 milliards de dollars tout au long des 168 jours de blocus, avait annoncé, dimanche, la Compagnie nationale libyenne de pétrole (NOC).

Les champs et ports pétroliers dans les régions de l'Est, du Centre et du Sud du pays sont fermés depuis le 18 janvier dernier par l'armée nationale libyenne dirigée par le maréchal Khalifa Haftar, rappelle-t-on.

Ces champs et ports pétroliers sont toujours fermés, malgré les négociations qui ont eu lieu entre le gouvernement d'union nationale, les Nations unies et les pays régionaux, qui, selon la Compagnie, se sont limitées à " la réouverture de la production après que le plafond des opportunités de ventes perdues eut dépassé plus de six milliards de dollars pendant cette fermeture uniquement, en plus des pertes et les dommages causés aux infrastructures et aux réservoirs de pétrole".

La Compagnie nationale libyenne de pétrole a affirmé que les négociations au cours des dernières semaines entre le gouvernement d'union nationale et un certain nombre de pays de la région, sous la supervision des Nations unies et des États-unis, visent à reprendre la production de pétrole.

La NOC a souligné son insistance pour qu'un accord soit conclu qui garantisse la transparence afin que les revenus pétroliers assurent la justice sociale pour tous les Libyens.

Elle a précisé qu'elle entend inclure dans l'accord des solutions pour protéger les installations pétrolières et garantir qu'elles ne soient plus jamais utilisées comme objectif militaire ou comme monnaie d'échange politique.

