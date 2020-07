Coopérons et invitons tout le monde à se battre en faveur du climat", a déclaré le patron de l'ONU

13 Juillet 2020

New York, Etats-unis, 13 juillet (Infosplusgabon) - "La pandémie de la COVID-19 et l'urgence climatique ont toutes deux révélé la fragilité de nos sociétés et de notre planète. Ces deux crises affectent de manière disproportionnée les pays et les populations les plus vulnérables du monde, et exacerbent de nombreuses fractures sociales et économiques", a déclaré le secrétaire général des Nations unies, António Guterres, à l'occasion de la Journée internationale des coopératives, célébrée le premier samedi de juillet depuis 1923.

Le patron des Nations unies a également déclaré : "Ils soulignent aussi la nécessité de renforcer la coopération et la solidarité mondiales, de ce fait coopérons et invitons tout le monde à lutter pour le climat

"Aucun pays n'est à l'abri. Les émissions de gaz à effet de serre sont supérieures de plus de 50 % à ce qu'elles étaient en 1990, et le réchauffement climatique entraîne des modifications durables de notre système climatique qui menacent d'avoir des conséquences irréversibles si nous n'agissons pas".

Il a déclaré que les coopératives pour l'action climatique ont été choisies comme thème de cette année pour aborder cette question et pour soutenir l'objectif de développement durable (ODD) 13 sur l'action climatique. "Le changement climatique a de graves répercussions sur les moyens de subsistance des populations du monde entier, en particulier sur les groupes les plus défavorisés tels que les petits exploitants agricoles, les femmes, les jeunes, les peuples autochtones et les minorités ethniques, qui doivent faire face à des catastrophes naturelles extrêmes et à la dégradation des ressources naturelles. Cette année, nous mettrons l'accent sur la contribution des coopératives à la lutte contre le changement climatique".

La Journée internationale des coopératives est une célébration annuelle du mouvement coopératif qui a lieu le premier samedi de juillet depuis 1923. Cette année, l'événement a eu lieu le 4 juillet.

Les Nations unies et l'Alliance coopérative internationale définissent depuis 1995 le thème de la célébration de la Journée.

Selon António Guterres, l'objectif de cette célébration est d'accroître la sensibilisation aux coopératives. L'événement souligne les contributions du mouvement coopératif à la résolution des grands problèmes abordés par les Nations unies et au renforcement et à l'extension des partenariats entre le mouvement coopératif international et d'autres acteurs.

La première mention d'une coopérative remonte au 14 mars 1761 en Écosse. En 1844, un groupe de 28 artisans travaillant dans les usines de coton du nord de l'Angleterre a créé la première entreprise coopérative moderne.

Les coopératives ont été reconnues comme des associations et des entreprises grâce auxquelles les citoyens peuvent améliorer efficacement leur vie tout en contribuant au progrès économique, social, culturel et politique de leur communauté et de leur nation.

Le mouvement coopératif a également été reconnu comme un acteur distinct et majeur dans les affaires nationales et internationales.

Le modèle d'adhésion ouvert des coopératives permet d'accéder à la création de richesse et à l'élimination de la pauvreté. Cela résulte du principe coopératif de participation économique des membres : "Les membres contribuent équitablement au capital de leur coopérative et en assurent le contrôle démocratique". Parce que les coopératives sont centrées sur les personnes et non sur le capital, elles ne perpétuent ni n'accélèrent la concentration du capital et elles distribuent les richesses de manière plus équitable.

Les coopératives favorisent également l'égalité externe. Comme elles sont basées sur la communauté, elles sont engagées dans le développement durable de leurs communautés - sur le plan environnemental, social et économique.

Cet engagement se traduit par le soutien qu'elles apportent aux activités communautaires, par l'approvisionnement local en fournitures au profit de l'économie locale et par un processus décisionnel qui tient compte de l'impact sur leurs communautés.

En dépit de leur orientation vers la communauté locale, les coopératives aspirent également à faire profiter tous les habitants de la planète des avantages de leur modèle économique et social. La mondialisation devrait être régie par un ensemble de valeurs telles que celles du mouvement coopératif ; sinon, elle crée davantage d'inégalités et d'excès qui la rendent non durable.

Le mouvement coopératif est hautement démocratique, autonome au niveau local, mais intégré au niveau international, et constitue une forme d'organisation d'associations et d'entreprises dans laquelle les citoyens eux-mêmes comptent sur l'auto-assistance et leur propre responsabilité pour atteindre des objectifs qui comprennent non seulement des objectifs économiques, mais aussi sociaux et environnementaux, tels que la lutte contre la pauvreté, la garantie d'un emploi productif et l'encouragement de l'intégration sociale.

FIN/ INFOSPLUSGABON/ANK/GABON2020

© Copyright Infosplusgabon