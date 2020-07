Coordination entre Tunis et Alger sur la crise libyenne

13 Juillet 2020

Tunis, Tunisie, 13 juillet (Infosplusgabon) - Le président tunisien, Kais Saeid, a reçu, lundi matin, le ministre algérien des Affaires étrangères, Sabri Boukadoum, porteur d'un message du président algérien, Abdelmadjid Tebboune, à son homologue tunisien.

La rencontre a été une occasion pour les deux parties de se pencher sur la situation dans la région notamment la crise libyenne et de réaffirmer l'importance de poursuivre la coordination, à tous les niveaux, entre la Tunisie et l'Algérie, pour aider les libyens à dépasser les difficultés dans lesquelles se trouve leur pays à travers un cessez-le-feu et le retour à la table de négociations, a indiqué le site officiel de la Présidence tunisienne.

S'adressant à la presse à l'issue de l'audience, le ministre algérien des Affaires étrangères s'est dit satisfait de la convergence de vues entre les deux pays à l'égard de la crise libyenne et leur détermination à œuvrer, ensemble, pour dépasser le blocage actuel, en considérant la situation en Libye comme une question de sécurité nationale pour la Tunisie et l'Algérie et la contribution à sa résolution un devoir imposé par le destin commun et le bon voisinage.

La rencontre entre le président tunisien et le ministre algérien des Affaires étrangères a été aussi une occasion pour examiner les moyens de renforcer les "excellentes relations" qui lient la Tunisie et l'Algérie et qui attendent de recevoir un nouveau coup de pousse lors de la visite d'État s'effectuera prochainement le président algérien en Tunisie.

