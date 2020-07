L'ONU et le ministère libyen de l'Intérieur conviennent de la reprise du programme de réforme de la sécurité

13 Juillet 2020

Tripoli, Libye, 13 juillet (Infosplusgabon) - La Représentante spéciale par intérim du Secrétaire général de l'ONU en Libye, Stephanie Williams, et le ministre de l'Intérieur du Gouvernement d'union nationale, Fathi Bachagha, ont décidé de reprendre les activités des programmes et projets d'appui de réforme du secteur de la sécurité (RSS) et de démobilisation, réintégration et désarmement (DDR), annonce un communiqué publié dimanche soir par la Mission d'appui des Nations unies en Libye (MANUL).

Les efforts de réforme du secteur de la sécurité et de démobilisation, de réintégration et de désarmement en Libye ont été impactés par le déclenchement des hostilités en avril 2019, a rappelé le communiqué qui précise qu'une délégation de la MANUL, composée d'experts de la réforme de la sécurité, et une délégation du ministère libyen de l'Intérieur comprenant les directeurs du département des finances, du département général de la formation et du bureau d'Interpol, ont souligné le lien entre la les réformes de sécurité et les réformes économiques.

Les délégations ont convenu, lors d'une réunion virtuelle tenue le samedi 11 juillet 2020, de reprendre les activités des programmes et projets d'appui, a précisé la même source.

La Représentante par intérim, Stephanie Williams, a déclaré, pour sa part, que "la Mission était prête à fournir tout le soutien nécessaire aux autorités libyennes et a souligné l'importance de coordonner les efforts aux niveaux national et international afin de réussir la RSS et le DDR en Libye".

