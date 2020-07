Environ deux milliards de FCFA du Japon à la Guinée pour renforcer le système de santé

08 Juillet 2020

Conakry, Guinée, 8 juillet (Infosplusgabon) - Le gouvernement japonais a débloqué, mardi, en faveur de la Guinée, une enveloppe de 300 millions de yens, soit environ deux milliards de francs CFA, destinée à acheter des ambulances, des oxygénateurs, des nettoyeurs à ultrasons et des groupes électrogènes, annonce un communiqué.

La même source précise que l’achat de ces divers matériels a pour but de renforcer le système de santé et d’améliorer les conditions de soins des patients.

Le ministre guinéen de la Coopération, Mme Diènè Kéïta, et l’ambassadeur du Japon, Matsubara Hideo, ont signé l’échange de notes portant sur le financement du secteur de la santé en Guinée.

Le diplomate nippon a souligné que son pays considère qu’il est indispensable de renforcer le système sanitaire de chaque pays afin de lutter efficacement contre l’épidémie de coronavirus à moyen et long termes.

La Guinée enregistre plus de 5.200 malades de Covid-19, dont plus de 4.000 déclarés guéris, et 33 décès dans les centres de traitement depuis le premier cas décelé le 12 mars dernier.

L’Agence japonaise de coopération internationale (JICA) a ouvert son bureau en 2018 en Guinée, ce pays entretenant depuis 60 ans des liens de coopération avec le Japon.

Le montant cumulé de l’aide publique au développement du Japon est de 628,43 millions de dollars, tandis que le volume de l’assistance technique est de 70,68 millions de dollars.

Le gouvernement japonais intervient régulièrement dans le domaine des infrastructures, de l'eau potable et des écoles, entre autres.

