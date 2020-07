Une petite fille de 3 ans meurt après un viol au Burkina Faso

08 Juillet 2020

Ouagadougou, Burkina Faso, 8 juillet (Infosplusgabon) - Trois petites filles âgées respectivement de 3, 5 et 8 ans ont été victimes de viol dans la région de la Boucle du Mouhoun, dans le Nord-Ouest du Burkina Faso, a rapporté le ministère en charge de la Femme, qui a précisé que "la petite de trois ans en est malheureusement décédée".

"II nous a aussi été rapportée, la situation d'une jeune fille de 17 ans, personne déplacée interne qui a été grièvement blessée à la machette par son petit ami", ajoute le ministère, dans le communiqué, qui souligne que tous les cas ont été pris "automatiquement" en charge avec l’accompagnement des ONG Terre des Hommes Lausanne et le Conseil Danois pour les Réfugies.

Tous les cas ont été portés devant les tribunaux, selon la même source.

"De tels actes ignobles ne sont pas tolérables. Ils constituent de graves violences basées sur le genre, en ce sens qu’ils portent atteinte à l’intégrité physique, morale et sexuelle des femmes", a déclaré la ministre en charge de la Femme, Laurence Ilboudo, ajoutant que son département "condamne ces violations et tient à réaffirmer sa détermination à protéger les droits de toutes les femmes et les filles de notre pays".

La ministre a rappelé que la lutte contre les violences à l’égard des femmes et des filles demeure une priorité du gouvernement clairement affirmée dans les engagements auxquels il a souscrit, ainsi que dans les programmes d'action mis en œuvre.

"Il est impérieux pour nous, acteurs multi-sectoriels d'observer une plus grande vigilance face à ce fléau et de renforcer les actions de sensibilisation et de prise en charge des victimes", a-t-elle indiqué, appelant particulièrement à une implication de toute la communauté pour une meilleure protection des filles et des femmes.

